Союз "Укрнафты" с ORLEN и SOCAR: инвесторам предлагают не только актив, но и юридический конфликт, — эксперт

Заявление председателя правления польской группы ORLEN Иренеуша Фафары о намерении компании усилить свое присутствие в Украине вызвало оживленные дискуссии в энергетических кругах. Часть экспертов увидела в этом подтверждение того, что после перехода "Укрнафты" под контроль государства компания стала более привлекательной для международных партнеров. Однако за громкими заявлениями о потенциальных инвестициях остается ряд вопросов, которые могут серьезно повлиять на решения крупных международных игроков.

Об этом сообщает политический эксперт Михаил Шнайдер, пишут "Украинские новости".

По его словам, в последние годы руководство "Укрнафты" неоднократно заявляло о готовности работать со стратегическими инвесторами. Речь шла как о совместной разработке месторождений, так и о других формах сотрудничества. Однако, несмотря на многочисленные анонсы и сообщения о заинтересованности со стороны различных компаний, громких инвестиционных сделок до сих пор не состоялось.

"Для части комментаторов это сразу стало признаком большой победы: мол, национализация „Укрнафты“ сработала, компания очищена от „старых акционеров“, а теперь за право стать ее партнером могут побороться ORLEN, SOCAR и другие международные игроки. Но в этой истории есть проблема, которую стараются не замечать", — отмечает автор.

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По мнению эксперта, отсутствие крупных сделок нельзя объяснить только войной или рисками в энергетическом секторе. Он обращает внимание на фактор, который для международных корпораций зачастую оказывается даже важнее военной угрозы.

"Главный риск — не война, а государство как непредсказуемый партнер. Для крупной международной компании риск войны понятен. Его можно рассчитать, застраховать, дисконтировать, заложить в условия договора. Гораздо сложнее работать с риском, когда само государство демонстрирует, что может менять правила игры в зависимости от политической конъюнктуры", — убежден эксперт.

Еще до начала полномасштабной войны отношения между государством и "Укрнафтой" сопровождались многочисленными спорами. После перехода компании под государственный контроль ситуация кардинально изменилась. Однако для инвесторов важно не только сегодняшнее положение дел, но и гарантии на будущее. Шнайдер считает, что обе компании прекрасно осознают специфику украинского энергетического сектора и политические риски, которые могут сопровождать любой крупный проект.

"ORLEN — польская государственная компания. SOCAR — азербайджанская государственная компания. Обе хорошо понимают, что энергетика в Украине — это не только бизнес, но и политическая арена. И если украинское государственное руководство сегодня готово вступать в конфликт со своими бывшими акционерами, то завтра тот же инструментарий может быть использован и против нового партнера", — отмечает эксперт.

По его мнению, именно поэтому, несмотря на многочисленные презентации и оптимистичные заявления, международные нефтяные компании не спешат принимать окончательные решения о вхождении в капитал "Укрнафты". Одним из главных сдерживающих факторов он называет историю перехода компании под контроль государства в ноябре 2022 года. Именно вокруг этого решения в настоящее время продолжаются юридические споры.

"Иностранному инвестору предлагают не просто долю в крупнейшей нефтедобывающей компании Украины. Ему фактически предлагают войти в актив, вопрос о происхождении государственного контроля над которым остается предметом серьезного юридического конфликта. И этот конфликт не завершился. Он лишь вышел на международный уровень", — подчеркивает автор.

Ряд бывших акционеров уже обратился в международные судебные инстанции. В качестве примера приводится дело компании Littop Enterprises Limited, которая оспаривает принудительное отчуждение принадлежащего ей пакета акций "Укрнафты" в Европейском суде по правам человека.

Эксперт убежден, что именно это обстоятельство может стать одним из ключевых вопросов при любой серьезной проверке актива потенциальным инвестором.

"Для потенциального инвестора это означает одно: право собственности государства на значительную часть акций "Укрнафты" не является бесспорным. Инвестору продают не только бизнес. Ему продают риск. Если ORLEN или SOCAR вложат средства в этот актив до разрешения данного спора, они рискуют стать не просто партнерами "Укрнафты". Они рискуют стать участниками затяжного корпоративного и международного конфликта", — предупреждает он.

По мнению Шнайдера, аргумент сторонников нынешней модели управления компанией, которые ссылаются на сотрудничество "Укрнафты" с международными финансовыми институтами, не является достаточным подтверждением инвестиционной безопасности актива.

"Серьезные инвесторы не вступают в сделки, где им предлагают приобрести не только бизнес, но и чужую нерешенную судебную историю. Особенно если эта история связана с принудительным отчуждением частной собственности, военным положением, корпоративными конфликтами, политическим влиянием и потенциальным рассмотрением дела в Европейском суде по правам человека", — убежден он.

Главный вопрос, по мнению Шнайдера, заключается в том, готов ли европейский инвестор приобрести актив, который уже обременен международным спором о том, каким образом государство его получило.