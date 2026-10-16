Сокращение квот ЕС на 60 % ставит украинскую металлургию под новую угрозу, — Fortune

Украинская металлургия, работающая в условиях постоянных российских ударов и фактической блокады морского экспорта, столкнулась с новой угрозой — торговыми ограничениями Евросоюза. В июле 2026 года ЕС сократил квоты на импорт украинской стали на 60%, и новые ограничения могут сократить экспорт украинской стали в ЕС примерно на 1,3 млн тонн в год.

Об этом пишет Fortune.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков в комментарии для Fortune подчеркнул, что для украинских производителей европейский рынок фактически остался основным из-за проблем с морской логистикой.

"Если сравнить квоты, выделенные Украине в этом году, с прошлогодними объемами поставок, то сокращение составляет 60 %. И это в условиях заблокированных портов, когда у нас буквально не осталось ни одной альтернативы", — сказал он.

По словам Рыженкова, после начала полномасштабной войны ЕС отменил ограничения на украинскую сталь, понимая, что из-за блокады портов европейский рынок стал фактически единственным доступным. Однако в первой половине 2026 года квоты вернули, фактически приравняв Украину к другим странам за пределами ЕС.

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"При этом совершенно не учли исключительные условия, в которых мы оказались из-за проблем с логистикой, энергоснабжением и кадровым обеспечением. На мой взгляд, в этих обстоятельствах такой подход был слишком жестким", — говорит он.

Fortune отмечает, что ограничения со стороны ЕС накладываются на и без того глубокий кризис отрасли. В 2021–2025 годах производство стали в Украине сократилось с 21 млн до 7,4 млн тонн, экспорт — с $22 млрд до $6 млрд, а налоговые поступления — с $3,5 млрд до $870 млн.

"Без рынка, на котором можно продавать продукцию, будущего фактически нет", — объясняет Рыженков. По его словам, металлургическим предприятиям необходимы высокая загрузка мощностей и долгосрочные рынки сбыта. В нынешних условиях обеспечить это практически невозможно.

На вопрос Fortune о том, может ли Украина вообще лишиться сталелитейного производства, Рыженков ответил: "Если ничего не предпринимать, это почти неизбежно".

Переговоры Украины с ЕС по поводу квот продолжаются. В Брюсселе, по данным издания, признают исключительность ситуации в Украине, однако действующие ограничения пока остаются в силе.

Как известно, за девять месяцев 2026 года бюджет Украины уже недополучил около 49,5 млрд грн налогов. К концу года из-за остановки металлургии потери могут вырасти до 70 млрд грн, а по пессимистическому сценарию — до 100 млрд грн.