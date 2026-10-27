После российских атак производство стали в Украине сократилось практически до нуля, — репортаж Al Jazeera

Производство стали в Украине почти полностью остановилось после серии российских атак на металлургические предприятия.

Об этом говорится в репортаже Al Jazeera с комбината "Каметсталь" в Каменском.

Журналисты побывали на предприятии, входящем в тройку крупнейших металлургических заводов на территории, контролируемой Украиной. По данным Al Jazeera, все три крупных предприятия "Метинвеста" в последние недели были остановлены в результате российских ударов.

"Каметсталь" прекратила работу в сентябре после удара баллистической ракетой. В результате атаки погибли пять работников, а одна из доменных печей была разрушена. "Нас постигло бедствие. Балистическая ракета попала именно сюда, прямо в доменную печь", — рассказал генеральный директор комбината.

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По оценке Al Jazeera, атака нанесла компании ущерб на миллионы долларов, а восстановление может занять месяцы или даже годы.

Работницы предприятия рассказали, что иногда спускаются в укрытия два-три раза в день. Люди переживают одновременно за свою жизнь, рабочие места и будущее предприятия.

В Al Jazeera отмечают: нынешняя ситуация имеет значение для всей экономики Украины, ведь до полномасштабной войны на долю железа и стали приходилось более 30 % украинского экспорта. После нескольких недель массированных российских атак производство стали в Украине, по словам собеседника издания, сократилось почти до нуля.

Ранее в NV подсчитали, что если в 2021 году горно-металлургический комплекс составлял около 10,3 % ВВП Украины, то уже в 2023 году его доля составила 5,7 %, а в 2025 году — 5,5%. На 2026 год этот прогноз составляет около нуля.

В результате кризис в металлургии грозит не только падением производства стали, но и потерей рабочих мест, валютной выручки, налоговых поступлений и промышленной базы, от которой зависит будущее восстановление страны.