Загородный комплекс Emily Resort, основанный львовским бизнесменом и меценатом Григорием Козловским, получил международное признание. По итогам премии World Luxury Awards 2026 комплекс удостоен звания Best Luxury Medical Resort in Europe – лучший премиальный медицинский курорт Европы.

Эта награда стала признанием концепции Emily Resort, которая объединяет современные медицинские и wellness-технологии, оздоровительную инфраструктуру и сервис пятизвездочного уровня. Комплекс развивает подход, при котором восстановление здоровья, комфорт и качественный отдых дополняют друг друга.

Для Григория Козловского, являющегося владельцем Emily Resort, эта награда – важный результат развития украинского проекта, способного конкурировать на международном рынке премиального туризма.

«Для нас важно, чтобы Emily Resort был не просто местом отдыха, а пространством, где люди могут восстановить силы, позаботиться о здоровье и получить сервис высочайшего уровня. Международное признание подтверждает, что украинские проекты способны задавать высокую планку качества и достойно представлять нашу страну в мире», – прокомментировал получение награды Григорий Козловский.

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Сразу три награды для украинского сервиса

В рамках World Luxury Awards 2026 отметили не только сам комплекс Emily Resort. Признание получили также его оздоровительное и гастрономическое направления.

Среди ключевых наград:

Best Luxury Medical Resort in Europe — Emily Resort;

Best Luxury Spa & Stay in Ukraine — Emily Wellness & SPA;

Best Luxury Steakhouse in Ukraine — ресторан «МЯСО».

Таким образом, международные награды охватили сразу три направления деятельности комплекса: медицинское оздоровление, wellness-отдых и гастрономию. Это подчеркивает комплексный подход к развитию Emily Resort, где различные услуги объединены общей ориентацией на качество и комфорт гостей.

Для украинской индустрии гостеприимства такие результаты дают возможность продемонстрировать международной аудитории уровень украинского сервиса и потенциал премиального туризма.

Григорий Козловский и Emily Resort: международное признание и благотворительность

В то же время деятельность Григория Козловского и Emily Resort не ограничивается развитием туристической и оздоровительной инфраструктуры. Благотворительность, поддержка медицины и помощь украинским защитникам занимают важное место среди их социальных инициатив.

Юлия Думанская и Григорий Козловский

По итогам 2024 года на различные нужды Вооруженных сил Украины и медицинских учреждений было направлено более 24 млн грн. В частности, футбольный клуб «Рух», его основатель Григорий Козловский и Emily Resort передали 2 млн грн Национальному реабилитационному центру Unbroken во Львове. На эти средства был приобретен комплект кардиохирургических инструментов для проведения малоинвазивных операций.

Кроме того, помощь направлялась на протезирование и реабилитацию украинских военных и гражданских, в частности через центры Superhumans и Unbroken. Поддержку также получила детская больница «Охматдет» после российского ракетного удара.

Еще одним примером сочетания социальной ответственности и спортивных инициатив стал благотворительный футбольный турнир «Кубок Героев», который в октябре 2026 года в четвертый раз прошел на базе Emily Resort. Мероприятие приурочили ко Дню защитников и защитниц Украины, а его инициаторами выступили ФК «Рух» и Григорий Петрович Козловский.

Международная награда World Luxury Awards 2026 стала новым признанием Emily Resort. В то же время благотворительные проекты Григория Козловского, футбольного клуба «Рух» и Emily Resort демонстрируют, что развитие бизнеса может сочетаться с поддержкой украинской медицины, военных и общественно значимых инициатив.