Пять атак баллистики, остановка портов и квоты ЕС: "Запорожсталь" понесла убытки в 2,3 млрд грн

"Запорожсталь" за январь–сентябрь 2026 года получила чистый убыток в размере 2,31 млрд грн против 1,89 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Ухудшение финансовых результатов происходит на фоне серии российских ракетных ударов по комбинату, проблем с морской логистикой, энергетических рисков и ужесточения торговых ограничений со стороны ЕС, пишет "Экономическая правда".

Только в третьем квартале убыток предприятия составил 1,25 млрд грн. Доход от основной деятельности за девять месяцев снизился на 8,3 %, до 49,16 млрд грн.

Одним из ключевых факторов для предприятия стала резкая эскалация российских атак. В августе–октябре "Запорожсталь" пережила пять баллистических атак — 11 и 27 августа, 12 и 17 сентября и 17 октября. Всего за этот период по предприятию было выпущено 23 баллистические ракеты. После удара 11 августа производственный комплекс был полностью остановлен.

Видео дня

Во время атаки 27 августа пять ракет попали в оборудование доменного цеха, энергетическую и транспортную инфраструктуру предприятия. В последующие недели удары продолжались, повреждая производственное оборудование, инженерные и железнодорожные сети.

В промежуточном отчете "Запорожстали" среди ключевых рисков также указаны ограничения судоходства в Чёрном море. Из-за проблем с портами предприятие вынуждено использовать мультимодальные маршруты, что увеличивает логистические расходы и удлиняет сроки выполнения контрактов.

Дополнительным риском остается перегруженность западных пограничных пунктов пропуска. Это может затруднять как импорт сырья, так и экспорт готовой продукции.

Еще один критический фактор — энергоснабжение. Производственный процесс комбината напрямую зависит от стабильного электроснабжения, поэтому значительные перебои могут вынудить предприятие работать только на сниженных объемах.

На финансовые перспективы оказывают давление и новые правила ЕС. С 1 июля 2026 года вступили в силу более жесткие ограничения на импорт отдельных видов стальной продукции в Евросоюз. Отдельным риском предприятие называет CBAM, который постепенно увеличивает финансовые и административные расходы для поставщиков стали на европейский рынок.

Таким образом, ухудшение показателей "Запорожстали" происходит одновременно по нескольким направлениям: предприятие подверглось пяти ракетным ударам, лишилось стабильной морской логистики, выживает в условиях энергетических рисков и сталкивается с новыми торговыми барьерами на главном для украинской металлургии рынке ЕС.

Для сравнения: в 2025 году "Запорожсталь" увеличила чистую прибыль вдвое — до 1,76 млрд грн. Уже за девять месяцев 2026 года этот показатель сменился убытком в размере более 2,3 млрд грн.