Новость: Из-за российских обстрелов и блокировки портов "Метинвест" сократил уплату налогов на 6%

Российские удары по металлургическим предприятиям и блокировка черноморских портов уже напрямую отразились на налоговых поступлениях в бюджет. За январь–сентябрь 2026 года Группа "Метинвест" уплатила 13 млрд грн налогов и сборов — это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".

Больше всего сократились поступления от НДС — на 36 %, до 914 млн грн. Налог на прибыль уменьшился на 26 %, до 1 млрд грн.

Ключевым фактором стали прямые российские атаки на производственные объекты. В сентябре "Каметсталь" и совместное предприятие "Запорожсталь" приостановили работу после обстрелов. Всего в августе-октябре два комбината пережили шесть атак с применением 27 баллистических ракет. И это без учета регулярных ударов "шахедами" и КАБами.

Ситуацию усугубляет блокада черноморских портов. Из-за неё металлургам становится всё сложнее экспортировать продукцию, а альтернативная логистика обходится дороже. Дополнительное давление создают сокращенные квоты ЕС на украинскую сталь, CBAM, а также рост тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки.

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"Мы оказались в критической ситуации. Металлурги теряют возможность производить и экспортировать сталь, а страна рискует лишиться рабочих мест и миллиардов гривен налогов", — говорит генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

По его словам, правительству необходимо в первую очередь работать над восстановлением портовой логистики и более активно отстаивать интересы украинской металлургии в ЕС — в частности, в отношении квот и финансовой составляющей CBAM.

В "Метинвесте" предупреждают: если производство будет и дальше сокращаться из-за обстрелов, логистической блокады и внешних ограничений, вместе с ним будут падать и налоговые поступления, от которых зависят государственный бюджет и промышленные общины.

Как известно, в 2022–2025 годах "Метинвест" инвестировал в развитие предприятий 43,6 млрд грн и уплатил более 82,2 млрд грн налогов. Кроме того, с начала войны компания направила более 10 млрд грн на помощь Украине и её гражданам, из которых 7,3 млрд грн — на нужды Сил обороны в рамках инициативы "Стальной фронт". Предприятия компании также наладили производство продукции для фронта, в частности средств защиты для военных и техники.