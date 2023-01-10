Простой рецепт. Нежный лимонно-кокосовый торт
Кокосовые орехи и лимоны прекрасно сочетаются в любом десерте.
Для приготовления этого торта вам понадобится немного времени, примерно 40 минут на подготовку и столько же на выпекание. Но результат точно порадует вас и вашу семью.
Ингредиенты:
- масло — 180 г
- сахарная пудра — 225 г пудры
- пшеничная мука — 450 г
- кокосовая стружка — 110 г
- разрыхлитель — 6 чайных ложек с горкой
- яйцо — 3 шт.
- молоко (можно кокосовое) — 500 мл
- лимонная эссенция — 3 ч. л.
- цедра 1 лимона
Ингредиенты для крема:
- сливочное масло — 240 г
- сахарная пудра - 240 г
- цедра — 2 лимонов
- лимонный сок — 6 ч. л.
- горсть сушеного кокоса
Способ приготовления:
Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте формочки для коржей сливочным маслом и выложите дно жиронепроницаемой бумагой, а стенки формы посыпьте мукой.
Просейте разрыхлитель и муку несколько раза, чтобы сделать муку более воздушной. Затем добавьте кокосовую стружку и тщательно перемешайте.
В отдельной миске смешайте деревянной ложкой сливочное масло (оно должно быть мягким, примерно комнатной температуры) и сахарную пудру. Затем смесь хорошо взбейте. Вбейте яйца по одному, затем добавьте 3 чайные ложки лимонной эссенции и лимонную цедру.
Соедините взбитую смесь и муку. Хорошо все перемешайте в миксере. Аккуратно разложите в формы для выпечки и разровняйте.
Посыпьте сверху кокосовой стружкой, затем поставьте обе формы на среднюю полку и выпекайте примерно 40 минут.
Можно накрыть формы фольгой, чтобы они не подрумянились слишком быстро.
Пока коржи остывают на решетке, сделайте крем. Смешайте сливочное масло и сахарную пудру, затем добавьте лимонный сок, цедру и щедрую горсть кокосовой стружки. Хорошо перемешайте в миксере.
Смажьте корж и соберите торт. Если вы предпочитаете более тонкие коржи и такой же тонкий слой крема, разрежьте каждый на две части вдоль и смажьте кремом каждый.
Если вы хотите, чтобы ваш торт был немного более влажным, проткните его шпажкой в нескольких местах и осторожно сбрызните соком лимона. Дайте соку впитаться в течение ночи или нескольких часов перед подачей на стол.
Торт можно украсить ломтиками лимона и посыпать кокосовой стружкой.