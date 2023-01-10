Простой рецепт. Нежный лимонно-кокосовый торт

Кокосовые орехи и лимоны прекрасно сочетаются в любом десерте.

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Для приготовления этого торта вам понадобится немного времени, примерно 40 минут на подготовку и столько же на выпекание. Но результат точно порадует вас и вашу семью.

Ингредиенты:

масло — 180 г

сахарная пудра — 225 г пудры

пшеничная мука — 450 г

кокосовая стружка — 110 г

разрыхлитель — 6 чайных ложек с горкой

яйцо — 3 шт.

молоко (можно кокосовое) — 500 мл

лимонная эссенция — 3 ч. л.

цедра 1 лимона

Ингредиенты для крема:

сливочное масло — 240 г

сахарная пудра - 240 г

цедра — 2 лимонов

лимонный сок — 6 ч. л.

горсть сушеного кокоса

Способ приготовления:

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте формочки для коржей сливочным маслом и выложите дно жиронепроницаемой бумагой, а стенки формы посыпьте мукой.

Просейте разрыхлитель и муку несколько раза, чтобы сделать муку более воздушной. Затем добавьте кокосовую стружку и тщательно перемешайте.

В отдельной миске смешайте деревянной ложкой сливочное масло (оно должно быть мягким, примерно комнатной температуры) и сахарную пудру. Затем смесь хорошо взбейте. Вбейте яйца по одному, затем добавьте 3 чайные ложки лимонной эссенции и лимонную цедру.

Соедините взбитую смесь и муку. Хорошо все перемешайте в миксере. Аккуратно разложите в формы для выпечки и разровняйте.

Посыпьте сверху кокосовой стружкой, затем поставьте обе формы на среднюю полку и выпекайте примерно 40 минут.

Можно накрыть формы фольгой, чтобы они не подрумянились слишком быстро.

Пока коржи остывают на решетке, сделайте крем. Смешайте сливочное масло и сахарную пудру, затем добавьте лимонный сок, цедру и щедрую горсть кокосовой стружки. Хорошо перемешайте в миксере.

Смажьте корж и соберите торт. Если вы предпочитаете более тонкие коржи и такой же тонкий слой крема, разрежьте каждый на две части вдоль и смажьте кремом каждый.

Если вы хотите, чтобы ваш торт был немного более влажным, проткните его шпажкой в нескольких местах и осторожно сбрызните соком лимона. Дайте соку впитаться в течение ночи или нескольких часов перед подачей на стол.

Торт можно украсить ломтиками лимона и посыпать кокосовой стружкой.