Волынская фантазия: рецепт приготовления вкусных мазуриков

Волынское блюдо, известное далеко за пределами Волыни

Related video

Котлеты мазурики — действительно давний кулинарный нюанс Волыни. Насколько давний — вопрос другой. Индейка на территории Украины разводится не так давно, а панировочные сухари (обязательный ингредиент мазуриков) — принадлежность скорее французской кухни. Тем не менее, на данный момент мазурики считаются чем-то сугубо украинским.

В приготовлении этих котлеток очень важно — сохранить их сочными. Мясо индейки при жарке очень быстро становится сухим, поэтому сливочное масло очень даже не помешает!

Мазурики — котлеты из индейки

Ингредиенты

филе индейки — 1 кг;

сыр твердый — 150 г;

масло сливочное — 100 г;

яйцо — 3;

молоко — 50 мл;

панировочные сухари;

мука;

растительное масло;

тимьян;

соль, перец

Котлеты мазурики делаются из индейки. Любое другое, даже близкое мясо (например, курятина) уже считается компромиссом. Филе индейки промываем, высушиваем бумажными полотенцами, пропускаем через мясорубку. Добавляем растопленное сливочное масло, хорошо перемешиваем.

Добавляем к фаршу яйца, молоко, соль, перец, муку и натертый на мелкой терке сыр. Все хорошо перемешиваем, чтобы получилась однородная масса. Формируем из фарша колбаски, дважды обваливаем в панировочных сухарях. Выкладываем в плотно закрывающуюся посуду, убираем в холодильник на 40 минут.

Разогреваем на сковороде растительное масло, добавляем пару веточек тимьяна и раздавленный очищенный чеснок. Когда чеснок приобретет золотой оттенок — достать его и тимьян из масла. Обжариваем мазурики с обеих сторон до готовности в пряно-чесночном масле. Волынский шедевр готов!