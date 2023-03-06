Котлеты с беконом и брынзой: как приготовить сербские уштипцы

Сербские котлеты уштипцы благодаря бекону и брынзе имеют оригинальный вкус, но кулинарной революции ждать не стоит.

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Котлеты сербские с немного смешным названием "уштипцы" готовим по рецепту кулинарного блогера дяди Жени. На самом деле, по-сербски "уштипак" — значит, "пончик". Соответственно, уштипцы должны быть немного более пухлыми, чем котлеты в нашем стандартном исполнении. То есть — мясными пончиками.

Не думайте, что вы получите банальные котлеты — бекон и брынза заметно меняют вкус. Но не надейтесь на что-то уж слишком революционное — все-таки наши традиционные котлеты в подоплеке угадываются.

Сербские котлеты уштипцы

Ингредиенты (для 7-8 котлет)

мясной фарш (свинина и говядина) — 500 г;

бекон — 100 г;

брынза — 100 г;

яйцо — 1;

чеснок — 2-3 зубчика;

паприка — 1 ст. л.;

растительное масло;

соль, перец

Приступаем к приготовлению сербских котлет. Берем смешанный свино-говяжий фарш, мелко рубим бекон, мелко натираем брынзу или любой другой соленый сыр. Все это смешиваем, вбиваем яйцо для прочности (хотя сыр и так все свяжет), 2-3 зубца мелко нарубленного чеснока, солим и перчим по вкусу. Не забываем о паприке (кажется, балканцы без нее обойтись вообще не могут).

Фарш готов. Дальше — по стандарту. На раскаленную сковородку выливаем растительное масло, выкладываем сформированные из фарша котлетки (каждую из них предварительно сбиваем в ладонях, чтобы добавить плотности — дядя Женя делает по 15 шлепков для каждой котлетки). На среднем огне обжариваем так, чтобы получить со всех сторон равномерный приятный золотисто-коричневый цвет.

Важный совет от автора рецепта: осторожно с солью. Брынза и так ее отдает фаршу, так что много добавлять не надо.