Быстрая пицца без муки: пошаговый рецепт

В качестве начинки для такой пиццы можно брать любые продукты.

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Пицца остается одним из самых популярных блюд, пользуясь спросом на любой украинской кухне. Однако не всегда и не у всех есть время и желание возиться с тестом. Кулинарный блогер под ником djama_food предлагает свой очень оригинальный вариант этого блюда, при приготовлении которого совершенно не нужно замешивать и раскатывать тесто, а на выходе получается сытная, вкусная и необычная пицца.

Пицца без теста

Ингредиенты:

куриный фарш – 450 гр;

яйцо – 1 шт;

лук – 1 шт;

твердый сыр;

помидор;

шампиньоны свежие или маринованные;

соль, перец, сушеный чеснок и другие специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Хорошо перемешать фарш, яйцо, специи, соль и мелко порезанный лук. выложить получившуюся массу в виде пиццы в форму, застеленную пергаментной бумагой. Сверху мазать майонезом, выложить порезанные грибы и помидор, порезанный кружочками, посыпать тертым сыром. Отправить выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут. При подаче готовую пиццу модно порезать мелко нарезанной зеленью.

Начинку для этой пиццы модно миксовать по своему вкусу, выбирая те ингредиенты, которые нравятся.

Ранее Фокус писал, как приготовить тесто для пиццы без дрожжей.