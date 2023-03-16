Веселая весна: как приготовить салат из сельдерея, моркови и яблок

Весенний салат с участием сельдерея не только дарит организму витамины, но и спасает от многих болезней

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Салат с сельдереем — одно из самых здоровых блюд, какие только можно придумать. Он помогает уменьшить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний благодаря клетчатке, а также защищает слизистую желудочно-кишечного тракта и, как следствие, может уберечь от язвы желудка. А еще это простая идея для легкого ужина. Разбираем его вместе с ShubaLife.

Салат из сельдерея, моркови и яблок

Ингредиенты:

корень сельдерея — 2 ;

морковь — 1;

яблоки — 1;

сметана — 100 г;

листья салата — 100 г;

горчица;

соль

Салат из сельдерея весьма прост в приготовлении. Вымываем корнеплоды сельдерея и морковь, нарезаем тонкой соломкой. Мытое яблоко режем кубиком. Листья салата моем, обсушиваем и рвем кусками. Выкладываем их на блюдо, а сверху — ранее нарезанные сельдерей, морковь и яблоко.

Смешиваем сметану с горчицей и солью. Поливаем этим соусом сверху ингредиенты, выложенные на блюдо. Сверху украшаем зеленью укропа и петрушки. Готов весенний салат из сельдерея, моркови и яблок, полный витаминов, минералов и пользы для организма!