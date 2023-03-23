Правила глазуньи: как сделать простой завтрак правильно

Яичница — блюдо, проще которого, кажется, и не бывает. Но даже в его приготовлении есть свои правила

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Яичница-глазунья — то, что каждый из нас может сделать на скорую руку. Но правильно ли мы ее делаем? Чаще всего нет, потому что правил-то мы и не знаем. Между тем, они есть, и мы изучаем их в помощью экспертов ресурса 1000.menu.

Правильная глазунья

Ингредиенты:

яйца — 3;

сливочное масло — 25 г;

растительное масло;

помидоры черри — 50 г;

петрушка;

соль

Для правильной глазуньи, во-первых, берем правильные яйца — то есть, крупные, отборные, лучше всего деревенские, с большим желтком насыщенного желтого цвета.

Во-вторых, основательно прогреваем сковороду на медленном огне. На это может уйти минут 7. Задача — сделать так, чтобы сковорода была равномерно горячей по всей своей площади. Для приготовления используем растительное масло в комплексе со сливочным — это гарантирует и антипригарность, и вкус одновременно.

Далее — осторожно вбиваем желток. Хорошо прогретая сковорода позволяет белку при соприкосновении с горячей поверхностью сразу схватиться на разумной территории.

Жарим на медленном огне 5 минут без крышки — иначе желток затянется белесой пленкой и не сохранит свою волшебную полужидкую консистенцию. Добавлять огонь нельзя, потому что яичница быстро поджарится, а желток затвердеет.

Важно поймать момент, когда белки уже готовы, а желток еще жидкий. В этот момент солим глазунью и убираем с огня. Украшаем ее половинками черри и веточками зелени — это тоже важно!