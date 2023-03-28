Сгущенка плюс сметана: как приготовить нежнейший десерт

Сгущенное молоко, сметана, лимонный сок, ванилин, а все вместе — нежнейший десерт!

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Кто из нас не любит вареную сгущенку? Наверное, нет такого человека. Но употреблять ее просто так — не самый правильный вариант (хотя, конечно, очень вкусный). Более интересно сделать вареное сгущенное молоко основой нежнейшего десерта, в котором, кстати, будет и приятная кислинка. Этот рецепт мы берем у экспертов с 1000.menu.

Десерт из сгущенки со сметаной

Ингредиенты:

сгущенное молоко вареное — 250 г;

сметана — 250 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

ванилин

Десерт из вареной сгущенки и сметаны, на самом деле, в изготовлении очень прост. Берем густую сметану с большим процентом жирности, выкладываем ее в чашу миксера. Хорошенько взбиваем на средней скорости, пока не образуется пышная масса.

Дальше добавляем столовую ложку вареной сгущенки, взбиваем до однородности. Еще одну ложку — взбиваем. Еще и еще — пока не кончится вся сгущенка, которую мы приготовили.

Из половинки лимона добываем сок — получается примерно столовая ложка. Добавляем его вместе с ванилином в однородную, нежно-кремовую смесь сметаны и сгущенки. Взбиваем все миксером на высокой скорости опять-таки до пышной однородности. Получившуюся прелесть выкладываем в подходящую посуду и отправляем на загустение в холодильник минут на 20-30. Достаем и подаем к столу, украсив по желанию зеленью, ягодами, орешками — чем пожелаем!