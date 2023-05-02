Восточный вкус. Рецепт куриных желудков по-корейски

Это блюдо точно понравится тем, кто любит острые приправы.

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Куриные желудки по-корейски — это необычное и аппетитное блюдо, которое порадует любителей восточной кухни. Куриные желудки обжариваются до хрустящей корочки, а затем заливаются сладко-острым соусом с чесноком, имбирем и кунжутом. Это блюдо можно подавать как горячее или холодное, с рисом или овощами. Фокус расскажет, как его приготовить.

Куриные желудки по-корейски

Ингредиенты:

500 г куриных желудков;

1 большая луковица;

3 зубчика чеснока;

1 чайная ложка тертого имбиря;

4 столовые ложки соевого соуса;

2 столовые ложки уксуса;

2 столовые ложки меда;

2 столовые ложки кунжутного масла;

1 столовая ложка кунжутных семян;

1/2 чайной ложки перца чили;

1/4 чайной ложки черного перца;

масло для жарки.

Промойте куриные желудки и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте их на небольшие кусочки. Посолите и поперчите по вкусу.

Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте желудки с двух сторон до золотистой корочки, около 15 минут. Переложите их на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Очистите и нарежьте лук тонкими полукольцами. Очистите и измельчите чеснок. В небольшой кастрюле смешайте соевый соус, уксус, мед, кунжутное масло, кунжутные семена, перец чили и черный перец. Доведите до кипения на среднем огне, затем снизьте огонь и варите соус, помешивая, до загустения, около 10 минут.

В той же сковороде, где жарили желудки, обжарьте лук на оставшемся масле до мягкости и золотистости, около 10 минут. Добавьте чеснок и имбирь и готовьте еще пару минут, пока не появится аромат.

Верните желудки в сковороду и залейте соусом. Перемешайте, чтобы все хорошо покрылось соусом. Готовьте еще 5 минут на среднем огне, пока блюдо не прогреется.

Выложите куриные желудки по-корейски на большое блюдо и посыпьте свежей зеленью по желанию. Подавайте горячими или холодными с рисом или овощами.

На десерт вы можете приготовить вкуснейший чизкейк из творога.