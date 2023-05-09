Сочное мясо всегда к месту. Рецепт стейка с перечным соусом
Самые вкусные стейки готовят из говядины. И к ним всегда требуется оригинальный соус.
Говяжий стейк – это изысканное и вкусное блюдо, которое можно приготовить на праздник, или просто на ужин. Стейк обычно подают с разными соусами и гарнирами. Для более постного стейка вроде филе миньон хороши жирные и насыщенные соусы и гарниры. Для стейка рибай хороши овощи и легкий соус. Стейк идеален с овощами, заранее припущенными, но слегка хрустящими.
Фокус расскажет, как приготовить вкусный стейк с перечным соусом.
Стейк с перечным соусом
Ингредиенты:
- говяжий стейк — 1 штука;
- растительное масло — 2 столовые ложки;
- чеснок — 3 зубчика;
- тимьян — 2 веточки;
- розмарин — 2 веточки;
- черный перец горошком — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- сливочное масло — 50 г;
- куриный бульон — 100 мл;
- красное сухое вино — 100 мл;
- лук — 30 г;
- сливки — 150 мл;
- перец чили — по вкусу;
- молотый черный перец — по вкусу.
Для начала нужно замариновать стейк. Положите его в миску, залейте его растительным маслом (например, оливковым), добавьте соль и перец по вкусу. Добавьте тимьян и розмарин. Подержите несколько минут.
Обжарьте на гриле, или гриль-сковороде до требуемой степени прожарки.
Пока стейк обжаривается, приготовьте соус. Для этого измельчите лук, добавьте чили.
В глубокую кастрюлю положите сливочное масло, поставьте ее на средний огонь и обжарьте лук и перец чили. Влейте красное вино и куриный бульон. Нарежьте слайсами зубчик чеснока и добавьте к смеси вина и бульона.
Добавьте соль и перец по вкусу. Добавьте немного горошин перца. Доведите все до кипения и готовьте две минуты.
Влейте сливки и выпаривайте соус до консистенции густой сметаны. На это потребуется около 8 минут. Снимите с огня.
Готовый стейк положите на тарелку и подайте к нему перечный соус.
К такому стейку можно приготовить острый салат из молодой капусты.