Сочное мясо всегда к месту. Рецепт стейка с перечным соусом

Самые вкусные стейки готовят из говядины. И к ним всегда требуется оригинальный соус.

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Говяжий стейк – это изысканное и вкусное блюдо, которое можно приготовить на праздник, или просто на ужин. Стейк обычно подают с разными соусами и гарнирами. Для более постного стейка вроде филе миньон хороши жирные и насыщенные соусы и гарниры. Для стейка рибай хороши овощи и легкий соус. Стейк идеален с овощами, заранее припущенными, но слегка хрустящими.

Фокус расскажет, как приготовить вкусный стейк с перечным соусом.

Стейк с перечным соусом

Ингредиенты:

говяжий стейк — 1 штука;

растительное масло — 2 столовые ложки;

чеснок — 3 зубчика;

тимьян — 2 веточки;

розмарин — 2 веточки;

черный перец горошком — по вкусу;

соль — по вкусу;

сливочное масло — 50 г;

куриный бульон — 100 мл;

красное сухое вино — 100 мл;

лук — 30 г;

сливки — 150 мл;

перец чили — по вкусу;

молотый черный перец — по вкусу.

Для начала нужно замариновать стейк. Положите его в миску, залейте его растительным маслом (например, оливковым), добавьте соль и перец по вкусу. Добавьте тимьян и розмарин. Подержите несколько минут.

Обжарьте на гриле, или гриль-сковороде до требуемой степени прожарки.

Пока стейк обжаривается, приготовьте соус. Для этого измельчите лук, добавьте чили.

В глубокую кастрюлю положите сливочное масло, поставьте ее на средний огонь и обжарьте лук и перец чили. Влейте красное вино и куриный бульон. Нарежьте слайсами зубчик чеснока и добавьте к смеси вина и бульона.

Добавьте соль и перец по вкусу. Добавьте немного горошин перца. Доведите все до кипения и готовьте две минуты.

Влейте сливки и выпаривайте соус до консистенции густой сметаны. На это потребуется около 8 минут. Снимите с огня.

Готовый стейк положите на тарелку и подайте к нему перечный соус.

К такому стейку можно приготовить острый салат из молодой капусты.