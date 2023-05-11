Суп из индейки с лапшой: согреет и насытит любого

Если вы приготовили индейку, то не спешите выбрасывать остатки. Из обрезков мяса можно приготовить прекрасный суп.

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Суп из индейки с лапшой, рецепт которого вам предлагает Фокус, это простой и сытный суп, который согреет вас в холодную погоду. Этот суп готовится из костей и мяса индейки, овощей, бульона и лапши. Он имеет насыщенный вкус и аромат, а также полезен для здоровья.

Индейка содержит много белка, железа и цинка, которые укрепляют иммунитет и мышцы. Овощи добавляют витамины, минералы и клетчатку, которые способствуют пищеварению и очищению организма. Вы можете подавать суп с хлебом или крекерами по вашему выбору.

Суп из индейки с лапшой

Ингредиенты:

1 кг костей и мяса индейки;

3 литра куриного бульона;

2 столовые ложки растительного масла;

1 большая луковица;

2 моркови;

2 стебля сельдерея;

2 зубчика чеснока;

1 чайная ложка сушеного тимьяна;

1/4 чайной ложки черного перца;

соль по вкусу;

250 грамм лапши;

свежая петрушка для украшения (по желанию).

Положите кости и мясо индейки в большую кастрюлю, залейте куриным бульоном и доведите до кипения. Снизьте огонь и варите на медленном огне около часа, пока мясо не отделится от костей.

Выньте кости и мясо из бульона и оставьте остывать. Отделите мясо от костей и нарежьте на небольшие кусочки. Отбросьте кости.

В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло и добавьте нарезанную луковицу, морковь, сельдерей и чеснок. Обжаривайте, помешивая, до мягкости овощей, около 15 минут.

Переложите овощи в кастрюлю с бульоном и добавьте тимьян, перец и соль по вкусу. Доведите до кипения и добавьте лапшу. Варите на среднем огне до готовности лапши, около 10 минут. Добавьте нарезанное мясо индейки в суп и перемешайте. Подогрейте суп до желаемой температуры и подавайте с хлебом или крекерами.

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