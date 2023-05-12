Как Меган Маркл проведет День матери со своими детьми

Это праздник в США отмечают в это воскресение, 14 мая, и герцогиня Сассекская проведет его с Арчи и Лилибет.

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День матери отмечается во многих странах, но если в Великобритании он праздновался в начале года, то в США его будут отмечать 13 мая. И поклонники семьи принца Гарри ожидают, что он поделится новыми фото Арчи и Лилибет. Об этом пишет Hello Magazine.

Скорее всего, семья принца Гарри будет праздновать День матери без гостей и уединится в своем доме в Монтесито, штат Калифорния. Это особое время года для Меган: день рождения Арчи был 6 мая, а месяц спустя они отметят день рождения Лилибет 4 июня.

В свой первый День матери Меган и Гарри поделились великолепной фотографией малыша Арчи в Instagram, дав поклонникам возможность увидеть его, когда они позировали на фоне незабудок, любимых цветов принцессы Дианы.

Меган Маркл и принц Гарри со своими детьми Фото: Archewell Foundation

В подписи упоминалась Диана: "Отдавая дань уважения всем матерям сегодня — прошлым, настоящим, будущим матерям и потерянным, но которые навсегда остались в нашей памяти. Мы чтим и чествуем каждого из вас".

В прошлом пара сделала публичное пожертвование местной благотворительной организации Harvest Home L.A. Они также пожертвовали "подгузники, чистящие средства и другие предметы первой необходимости" некоммерческой организации, которая помогает беременным женщинам и их детям.

Между тем, в субботу принц Гарри пропустил начало дня рождения своего сына Арчи, поскольку он вылетел в Великобританию, чтобы присутствовать на коронации своего отца короля Чарльза, которая состоялась в тот же день, что и день рождения Арчи, 6 мая. Герцог Сассекский отправился домой к своей семье в Калифорнию сразу после церемонии и даже не пообщался со своей семьей.

Близкий друг и фотограф Мисан Гарриман принял участие в праздновании, поздравив Арчи с днем рождения. Он опубликовал трогательную фотографию Арчи, протягивающего руку к фото принцессы Диана, и написал несколько теплых слов. Он сказал: "Желаю тебе самого счастливого дня рождения, Арчи".

Фото Арчи с его бабушкой Фото: Instagram misanharriman

Впрочем поклонники были разочарованы, ведь фото было старым. А Меган Маркл и принц Гарри крайне редко публикуют новые фотографии.

Напомним, на коронации короля Чарльза принц Гарри появился в непатриотичном костюме от Диор. Модные эксперты посчитали, что он и его жена могут начать сотрудничество с этим модным домом. Пока Гарри был работающим членом королевской семьи, он не мог заключать подобные контракты, но теперь его ничего не остановит. А Dior явно ухватится за такую возможность.