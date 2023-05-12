Пирог с заварным кремом "Волшебная корочка": он сам формирует свой корж

Приготовив этот пирог особым способом, его корочка сформируется самостоятельно. Мука оседает на дно и создает собственный корж.

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Этот не очень сладкий, но очень нежный и вкусный пирог, рецепт которого вам предлагает Фокус, по своей текстуре напоминает флан без карамели. Если вы хотите более сладкий десерт, мы советуем заменить молоко на сливки, а маргарин на масло. Также можно посыпать пирог корицей. Это очень простой рецепт, который не требует много времени и усилий.

Пирог с заварным кремом, который сам формирует корж

Ингредиенты:

60 г маргарина;

4 яйца;

150 г сахара;

щепотка соли;

500 мл молока;

2 чайные ложки ванильного экстракта;

60 г муки.

Положите все ингредиенты в блендер. Смешайте в течение 30 секунд. Смажьте маслом форму для пирога диаметром 23 см. Вылейте тесто в форму для пирога. Посыпьте мускатным орехом.

Выпекайте при 180 градусах 45 минут. За это время мука осядет на дно и образует свой собственный корж. Дайте пирогу остыть и наслаждайтесь!

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