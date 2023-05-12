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Еда

Сырные батончики со шпинатом: самая вкусная закуска на вечер

Сырные батончики со шпинатом, закуска, рецепт
Фото: Соцсети | Сырные батончики со шпинатом просто приготовить и они очень вкусные

Мало того что она вкусная, благодаря шпинату эти батончики еще и полезные.

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Даже если вы не очень любите шпинат, то приготовленные батончики по рецепту Фокуса, вам обязательно понравятся – гарантируем. Это очень простое и универсальное блюдо. Батончики могут быть дополнением к позднему зав траку или ужину, подаваться как гарнир или как закуска. Вы можете модифицировать их, добавив различные виды твердого сыра.

Сырные батончики со шпинатом

Ингредиенты:

  • 350 грамм шпината;
  • 250 мл молока;
  • 125 г муки;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 115 г сливочного масла, размягченного;
  • 450 г любого любимого твердого сыра, нарезанного кубиками;
  • 2 больших яйца.

Разогрейте духовку до 180 градусов C. Взбейте вместе размягченное масло и яйца. Смешайте молоко, муку, разрыхлитель и соль. Добавьте шпинат и сыр.

Распределите по смазанной форме для выпечки размером 23x33 см. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 40-45 минут. После выпечки нарежьте на небольшие квадратики и подавайте.

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