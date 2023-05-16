Когда лень готовить котлеты. Рецепт мясного хлеба с сладким перцем

Это блюдо невероятно просто приготовить и оно получается очень вкусным.

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Мясной хлеб – это традиционное блюдо Германии и Бельгии. Оно готовится из мясного фарша с разными добавками, а после выпекается в форме для хлеба или рулета.

Его можно приготовить из разного вида мяса, добавить любые овощи, грибы и сыр. А еще это отличное блюдо для тех, кто любит котлеты, но не любит слишком долго возиться с фаршем. Фокус расскажет, как приготовить мясной хлеб.

Мясной хлеб со сладким перцем

Ингредиенты:

фарш мясной (свинина и говядина) — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

перец болгарский — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

яйца — 2 шт.;

сухари панировочные — 100 г;

кукуруза консервированная — 1 банка;

горчица — 1 ст. ложка;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Лук и перец нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до мягкости. Фарш смешайте с консервированной кукурузой, чесноком, яйцами, горчицей и панировочными сухарями.

После добавьте к фаршу жареный лук и перец.

Выложите часть фарша в форму, выстеленную пергаментом. Если вы хотите разнообразить рецепт, то на этом этапе добавьте ломтики сыра. После закройте второй частью фарша с овощами.

Если сыр вы не используете, то сразу выложите весь фарш в форму. Сверху его можно украсить ломтиками сладкого перца.

Запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут. После выньте форму, дайте блюду немного отдохнуть и достаньте свой мясной хлеб на большую тарелку.

Подавайте его горячим, или холодным, с любым гарниром вроде картофельного пюре, или тушеных овощей.

Или нарежьте и используйте для приготовления бутербродов. Храните мясной хлеб в холодильнике.

Если вам нравится готовить блюда из мясного фарша, то вы можете попробовать люля-кебаб. Это отличное блюдо восточной кухни. Его можно приготовить на мангале, а можно и в духовке.