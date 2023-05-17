Готовим тайский завтрак: Кай Джоу – омлет из Таиланда

Необязательно отправляться в далекий Таиланд, чтобы насладиться вкусом азиатского завтрака.

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Кай Джоу — это классический тайский омлет с идеальным балансом сладко-кисло-острых вкусов. Подавайте его просто, с рисом и сырыми овощами, для быстрого и сытного завтрака. Чтобы приготовить это блюдо по рецепту Фокуса, нужно всего нескольких основных ингредиентов и 5 минут времени!

Тайский омлет Кай Джоу

Ингредиенты:

4 яйца;

2 столовые ложки рыбного соуса;

4 зеленых луковицы, мелко нарезанные;

1 столовая ложка растительного масла;

немного нарезанного перца чили по желанию.

В небольшой миске взбейте вилкой яйца с рыбным соусом. Разогрейте масло в небольшой сковороде с антипригарным покрытием на средне-высоком огне.

Проверьте, достаточно ли горячее масло. Вы можете проверить, опустив палочку в яичную смесь, а затем в масло. Если оно шипит, значит, масло прогрелось.

Вылейте яичную смесь в центр сковороды и жарьте около 1 минуты или до золотистого цвета. Если вы не уверены, используйте лопатку, чтобы поднять один край и посмотреть.

Аккуратно переверните омлет на другую сторону и жарьте еще около 30 секунд или до золотистого цвета. Посыпьте сверху нарезанным зеленым луком. Подавайте горячим с рисом и соусом на свой вкус. Наслаждайтесь!

А в качестве десерта можно приготовить пышные и вкусные булочки с повидлом.