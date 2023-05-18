Банановые маффины с шоколадом: настоящее наслаждение
И снова не поновляем пропасть перезрелым бананам. Для этого рецепта они очень важны.
Банановые маффины с шоколадом по рецепту Фокуса — это легкий и вкусный способ использовать перезрелые бананы. Пара продуманных приемов плюс размятый банан делают эти шоколадные маффины нежными, сочными и перед ними трудно устоять. Эти маффины готовятся быстро и легко, что делает их прекрасным завтраком или десертом.
Перезрелые бананы добавят много сладости, а также они очень легко разминаются. Если вы используете замороженные бананы, разморозите их в холодильнике на ночь, слейте лишнюю жидкость и используйте согласно рецепту.
Банановые маффины с шоколадом
Ингредиенты:
- 250 г муки;
- 1 чайная ложка соды;
- 1/4 чайной ложки соли;
- 150 г шоколадных капель (или подробите шоколад);
- 100 г сахара;
- 2 больших спелых банана (около 250 г), размятых вилкой;
- 1 большое яйцо;
- 120 мл простокваши;
- 60 мл растительного масла;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта.
Разогрейте духовку до 190°C. Выложите форму для маффинов бумажными корзинками. В небольшой миске смешайте муку, соду и соль. Добавьте шоколадные капли (или мелкие кусочки шоколада) и перемешайте. В средней миске смешайте сахар, бананы, яйцо, простоквашу, масло и ванильный экстракт.
Добавьте сухие ингредиенты к влажным и аккуратно перемешайте до однородности. Не перемешивайте слишком долго или интенсивно, чтобы не получить жесткие маффины.
Разложите тесто по корзинкам для маффинов (примерно на 3/4). Посыпьте сверху крупным белым сахаром для хрустящей корочки, если хотите. Выпекайте маффины до золотистого цвета и проверьте зубочисткой или шпажкой на готовность (она должна выходить чистой), около 20-23 минут.
Выньте маффины из духовки и оставьте в форме на 5 минут. Затем переложите на решетку, чтобы они полностью остыли. Приятного аппетита!
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