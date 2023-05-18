Необычный суп-лазанья: сытный итальянский ужин для всей семьи
Почему бы не смешать все, что вы любите в лазанье с куриным бульоном?
Да, в этом рецепте от Фокуса, все те же ингредиенты, которые вы любите в классической лазанье. Томатная паста, лапша для лазаньи, итальянская колбаса и сырная начинка и все это запекается. Но именно куриный бульон придает этой лазанье особый и неповторимый вкус.
Если вы приготовите это суп-лазанью, то приготовьтесь к тому, что придется его готовить часто – настолько он понравится вашей семье.
Суп-лазанья с бульоном
Ингредиенты:
- 450 г итальянской колбасы;
- 1 большой лук, нарезанный кубиками;
- 4 зубчика чеснока, измельченных;
- 1/4 чайной ложки красного перца;
- 1/4 чайной ложки соли;
- 1/4 чайной ложки черного перца;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 800 г консервированных томатов в собственном соку;
- 4 стакана (960 мл) куриного бульона;
- 2 стакана (480 мл) воды;
- 2 столовые ложки свежего базилика или 2 чайные ложки сушеного;
- 2 столовые ложки свежего орегано или 2 чайные ложки сушеного;
- 250 г лапши для лазаньи (около 10 штук), разломанных на кусочки;
- 250 г рикотты;
- 1/4 стакана (25 г) тертого пармезана;
- 1/4 чайной ложки мускатного ореха;
- 2 стакана (200 г) тертого моцареллы;
- Свежий базилик для подачи.
В большой сковороде на средне-высоком огне обжаривайте колбасу, разбивая ее деревянной ложкой на мелкие кусочки, до хрустящей корочки, около 15 минут. Переложите колбасу на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Оставьте около 2 столовых ложек жира от колбасы на сковороде (если его не хватает, добавьте растительное масло). Добавьте лук и обжаривайте до мягкости и золотистого цвета, около 10 минут. Добавьте чеснок, красный перец, соль и черный перец и готовьте еще 1 минуту.
Добавьте томатную пасту и перемешайте еще 2 минуты. Добавьте консервированные томаты с соком и разомните их деревянной ложкой. Добавьте бульон, воду, базилик и орегано и доведите до кипения.
Добавьте сломанные макароны для лазаньи и перемешайте. Снизьте огонь до среднего и варите до готовности лапши по инструкции на упаковке (обычно около 10 минут), периодически помешивая.
В небольшой миске смешайте рикотту, пармезан и мускатный орех. Раскладывая суп для подачи, сверху положите по столовой ложке рикотты и посыпьте моцареллой. Украсьте свежим базиликом.
Приятного аппетита!
А на десерт вы можете приготовить пышные и вкусные булочки с повидлом.