Яйца по-шотландски: завтрак настоящих аристократов

Мы привыкли фаршировать яйца чем угодно, а вот в Шотландии придумали все наоборот – там заворачивают яйца в фарш и получается очень вкусно.

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Скотч-эггс (шотландские яйца) — это традиционное британское блюдо, которое состоит из вареных яиц, обложенных фаршем и обжаренных в панировке. Они могут подаваться как горячие, так и холодные, как закуска или основное блюдо. Существует много вариантов их приготовления, в зависимости от используемого фарша, специй и соусов. В этом рецепте Фокус предлагает использовать смесь свиного и говяжьего фарша с петрушкой, мускатным орехом и кориандром. Впрочем, вы всегда можете добавить свою любимую приправу.

Яйца по-шотландски

Ингредиенты:

450 г свиного фарша;

450 г говяжьего фарша;

Яйца (сырые);

60 г панировочных сухарей;

60 г нарезанной свежей петрушки;

1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха;

1/4 чайной ложки молотого кориандра;

1/4 чайной ложки крупной соли;

1/4 чайной ложки черного перца;

6 вареных яиц, очищенных;

30 г муки;

120 г панировочных сухарей;

растительное масло для жарки.

В большой миске смешайте свиной и говяжий фарш, взбитые яйца, панировочные сухари, петрушку, мускатный орех, кориандр, соль и перец. Хорошо перемешайте вилкой или руками.

Разделите фарш на шесть равных частей. Сформируйте из каждой части плоский круг диаметром около 15 см. Положите по одному вареному яйцу на каждый круг и оберните фаршем, полностью закрывая яйцо. Сформируйте из фарша шары и слегка приплюсните их.

Взбейте два сырых яйца в небольшой миске. Обваляйте каждое яйцо покрытое фаршем сначала в муке, потом в яйце, потом в сухарях, хорошо покрывая со всех сторон.

Налейте растительное масло в глубокую сковороду или кастрюлю на высоту около 5 см. Разогрейте масло до температуры около 180 °C (можно проверить кусочком хлеба: он должен подрумяниться за 30 секунд). Осторожно опустите яйца в горячее масло (не более двух за раз) и жарьте по 8 минут с каждой стороны или до золотисто-коричневого цвета. Переворачивайте аккуратно щипцами или лопаткой.

Выньте яйца из масла и сложите на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло. Подавайте яйца по-шотландски горячими или остывшими с соусом на ваш выбор.

Приятного аппетита!

А на десерт вы можете приготовить прекрасный торт "Знаменитый".