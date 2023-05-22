Лучшие крылышки баффало: очень простой рецепт, а качество, как в американском ресторане

Крылышки баффало — это популярная закуска в американских барах и пабах, но приготовить их с таким же вкусом можно самостоятельно.

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Крылышки баффало по рецепту Фокуса подаются с сельдереем и сырным соусом для смягчения остроты. Секрет хороших крылышек — это хрустящая корочка, сочное мясо и ароматный соус. Для этого нужно соблюдать несколько правил:

Используйте свежие крылышки, а не замороженные. В замороженных много воды, которая мешает жарке и делает их слишком мягкими.

Подсушите крылья бумажными полотенцами и оставьте в холодильнике на ночь без крышки. Это поможет удалить лишнюю влагу с поверхности кожи и сделать ее более хрустящей при жарке.

Жарьте крылья в большом количестве горячего растительного масла (около 180 градусов) до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Это займет около 10-15 минут в зависимости от размера крылышек. Не перегружайте сковороду или фритюрницу, чтобы масло не остывало, и крылышки не впитывали его.

Куриные крылышки баффало

Ингредиенты:

1 кг свежих куриных крыльев;

растительное масло для жарки;

115 г сливочного масла;

120 мл острого соуса;

2 столовые ложки уксуса;

1 зубчик чеснока, раздавленный;

соль и черный перец по вкусу;

сельдерей для подачи;

сырный соус для подачи.

Разогрейте большое количество растительного масла в сковороде или фритюрнице до 180 градусов. Опустите крылья в масло порциями и жарьте до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки, около 10-15 минут. Переворачивайте крылья иногда для равномерной жарки. Вынимайте готовые крылья из масла и кладите на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.

Готовьте соус: в небольшой кастрюле на среднем огне растопите сливочное масло. Добавьте острый соус, уксус, чеснок, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения, затем снизьте огонь и держите соус горячим.

Переложите жареные крылья в большую миску. Полейте соусом и перемешайте, чтобы равномерно покрыть все крылья. Выложите обмакнутые в соусе крылья на большое блюдо или поднос. Подавайте горячими или теплыми с сельдереем и сырным соусом для обмакивания.

Приятного аппетита!

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