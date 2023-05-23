Изысканный и эффектный десерт. Рецепт французского торта "Фрезье"

Сейчас, когда сезон клубники, этим нужно воспользоваться и приготовить этот вкуснейший торт.

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Этот торт состоит из бисквитных коржей, пропитанных сахарным сиропом, заварного крема и свежей клубники. Его придумали и начали готовить во Франции. Однако теперь он популярен по всему миру. Этот торт очень эффектно выглядит и просто тает во рту. Его просто готовить и он украсит ваш праздничный стол. Фокус расскажет, как его приготовить.

Торт "Фрезье"

Ингредиенты:

Для бисквита:

3 яйца;

100 г сахара;

10 г ванильного сахара;

50 г муки;

25 г картофельного крахмала;

1 ч. ложка разрыхлителя для теста.

Для крема:

900 мл молока;

3 яйца;

200 г масла сливочного;

300 г сахара;

10 г ванильного сахара;

25 г муки;

25 г крахмала картофельного;

2 ст. л. порошкового желатина.

Для пропитки:

75 мл воды;

50 г сахара.

Для начинки и украшения:

около 600-800 г клубники.

Готовим бисквит. Отделяем белки от желтков. Взбиваем белки до пышной белой массы, постепенно добавляя половину сахара. В другой посуде взбиваем желтки с остальным сахаром и ванильным сахаром до осветления и увеличения объема.

Перемешиваем белки и желтки легкими движениями снизу вверх. Соединяем муку, крахмал и разрыхлитель, просеиваем через мелкое сито. Постепенно добавляем сухую смесь к яичной массе, перемешивая аккуратно снизу вверх. Выкладываем половину теста в разъемную форму диаметром 22-24 см, застеленную бумагой для выпечки. Выпекаем бисквит в разогретой до 180 градусов духовке около 10-15 минут. После выпекаем второй корж и остужаем.

После готовим крем. В кастрюлю наливаем молоко, добавляем половину порции сахара и ванильный сахар. Доводим до кипения на среднем огне, помешивая. В отдельной посуде соединяем яйца, крахмал, муку и остальной сахар. Размешиваем венчиком до однородности. Тонкой струйкой вливаем яичную смесь в горячее молоко, постоянно помешивая.

Переливаем полученную смесь обратно в кастрюлю и ставим на слабый огонь. Постоянно размешиваем крем до тех пор, пока он не закипит и не загустеет. Снимаем крем с огня и добавляем в него 50 г мягкого сливочного масла. Перемешиваем до полного растворения масла. Остужаем крем до комнатной температуры, периодически помешивая.

Растворите желатин в горячей воде и остудите до комнатной температуры.

Приготовьте сироп для пропитки бисквита. В небольшой кастрюльке соедините воду и сахар. Доведите до кипения, чтобы сахар растворился и остудите.

Теперь собираем наш "Фрезье". Один бисквитный корж разрезаем на две тонких коржа. Второй корж оставляем цельным. Пропитываем все коржи приготовленным сиропом.

Взбиваем остывший заварной крем миксером до пышности. Постепенно добавляем желатин, продолжая взбивать еще минуту. Добавляем оставшиеся 150 г мягкого сливочного масла и еще раз хорошо взбиваем до однородности.

Выкладываем самый толстый корж первым, пропитываем его сиропом. Наносим равномерный слой крема. Распределяем по поверхности клубнику, нарезанную пополам или на четверти. Накрываем клубнику разрезанным коржом и слегка прижимаем его руками. Снова пропитываем сиропом.

Наносим на верхний корж еще один слой крема, украшаем клубникой, заполняем пустоты кремом и накрываем последним коржом. Намазываем кремом сверху и по бокам, украшаем целыми ягодами клубники. Ставим торт в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он пропитался и застыл. Перед подачей его можно украсить стружкой из белого шоколада.

Также вы можете приготовить из клубники вкуснейший смузи.