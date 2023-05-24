Райское наслаждение: батончики "Баунти" всего из трех ингредиентов (видео)

Приготовление десерта займет менее 30 минут.

Related video

Кокосовые батончики "Баунти" любят очень многие сладкоежки. Их запросто можно приготовить и в домашних условиях. Как это сделать, рассказала и показала известный кулинарный блогер Валерия Велигура. Это потребует минимум ингредиентов и времени, а результат превзойдет все ожидания.

Батончики "Баунти"

Ингредиенты на 9 шт:

кокосовая стружка — 200 гр;

сгущенка — 150 гр;

шоколад — 200 гр.

Способ приготовления:

Кокосовую стружку и сгущенку хорошо перемешать до получения однородной массы. Сформировать батончики и выложить их на ровную поверхность, застеленную пергаментом. Лучше брать пергамент с силиконом, так изделия не будут прилипать, что важно для того, чтобы они в процессе приготовления не потеряли форму.

Батончики вместе с формой отправить в морозилку примерно на 20 минут, чтобы они схватились.

Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке. Достать батончики из холодильника, окунуть их в шоколад, вернуть обратно на пергамент и отправить в холодильник до полного застывания шоколада. Простой и вкусный десерт готов.

Ранее Фокус писал, как приготовить сметанник "Баунти" с очень необычным и нежным вкусом.