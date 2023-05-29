Убойная зеленая фасоль: лучший гарнир для любителей остренького

Этот рецепт предназначен только для любителей остренького.

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Зеленая фасоль по рецепту Фокуса приправлена острыми приправами и вы должны хорошенько подумать, насколько сильно вы готовы к такому огненному гарниру. Это блюдо состоит из свежих или замороженных стручков фасоли, чеснока, сушеных помидоров и красного перца. Все эти ингредиенты обжариваются на сковороде в оливковом масле, придавая фасоли аромат и пикантность. Вы можете добавить красный перец по желанию, если вам мало остроты из рецепта.

Убойная зеленая фасоль

Ингредиенты:

340 г зеленой фасоли (замороженной) или 450 г свежей;

2-3 зубчика свежего чеснока, мелко нарезанных или 2 столовые ложки чесночного порошка;

6-8 ломтиков сушеных помидоров, нарезанных кубиками;

щепотка красного перца из банки (по вкусу);

3 столовые ложки оливкового масла.

На сковороде смешайте масло и чеснок. Нагрейте до тех пор, пока чеснок не начнет пахнуть. Затем добавьте помидоры и красный перец. Обжаривайте примерно 2 минуты. Добавьте зеленую фасоль и перемешайте смесь, чтобы фасоль и масло смешались. Обжаривайте до тех пор, пока фасоль не станет яркой. Переложите в миску и подавайте немедленно.

Приятного аппетита!

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