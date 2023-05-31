Вкусный и легкий. Рецепт салата из рукколы и груши

Это очень летний салат со свежим и пряным вкусом.

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Салат из рукколы и груши — это очень вкусный и легкий салат, который просто приготовить, и который отлично дополнит блюда из курицы и мяса. Он состоит из свежей рукколы, сладких и сочных груш, сыра и орехов, заправленных простым соусом из лимонного сока и оливкового масла. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат из груши и рукколы

Ингредиенты:

пучок рукколы;

две груши

1/4 стакана орехов (грецкий, или пекан);

1/4 стакана сыра (козьего или горгонзолы);

Для соуса:

1/4 стакана сока лимона;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль и перец по вкусу.

Разберите рукколу, помойте и обсушите. Грушу помойте и нарежьте тонкими ломтиками. Сыр поломайте на маленькие кусочки. Резать его не стоит, он будет приставать к ножу.

В большой миске взбейте сок лимона, оливковое масло, соль и перец в однородный соус.

Добавьте рукколу в миску и аккуратно перемешайте, чтобы она покрылась соусом.

Разделите рукколу по тарелкам. Сверху уложите дольки груши, посыпьте сыром и орехами.

Подавайте салат холодным или при комнатной температуре.

Этот салат можно готовить с любыми видами салатов вроде фризе, или лоло-россо, а также дополнить его ломтиками хамона. Хамон отлично сочетается с грушей и пряным сыром.

К такому салату отлично подойдет запеченная курица с каджунской приправой. По этому рецепту она получается сочной и очень вкусной.