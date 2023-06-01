Восточное лакомство. Как приготовить настоящую баклаву

Баклава – это сладкое блюдо из слоеного теста, орехов и медового сиропа.

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Баклава — это блюдо, которое имеет древнее происхождение и распространено в разных странах Ближнего Востока, Кавказа, Балкан и Средиземноморья. Его название происходит от турецкого слова "бакла", что означает "пачка" или "связка".

Это связано с тем, что баклава состоит из множества слоев тонкого теста, прослоенных орехами и политых медовым сиропом.

Считается, что придумали это блюдо в Ассирии еще в VIII веке до н. э..

Позже баклава стала популярной в Византии и Арабском халифате, где ее готовили по разным рецептам с разными видами орехов, специй и сиропов. В XIII веке баклава попала в Турцию, где стала национальным десертом и символом гостеприимства и щедрости. После подобный десерт стали готовить в Греции, Болгарии, Румынии, Албании и другие страны Балканского полуострова. Каждая страна придала баклаве свой национальный колорит, добавляя свои ингредиенты и способы приготовления.

Баклаву можно готовить как из готового теста фило (тонкое листовое тесто), так и из самодельного слоеного теста. Орехи можно выбирать по своему вкусу или использовать смесь из разных сортов. Медовый сироп можно приготовить самостоятельно или купить готовый. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Баклава

Ингредиенты:

500 г теста фило или самодельного слоеного теста;

200 г сливочного масла;

300 г орехов (грецких, фисташковых или миндальных);

100 г сахара;

1 ч. л. корицы;

Для сиропа:

300 мл воды;

200 г сахара;

100 г меда;

1 ч. л. лимонного сока.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте противень маслом или выложите его бумагой для выпекания.

Измельчите орехи в блендере или на мясорубке. Смешайте их с сахаром и корицей. Растопите масло в кастрюле или в микроволновке. Разверните тесто фило (если используете) и накройте его чистой влажной тряпкой или полотенцем, чтобы оно не высыхало.

Выложите один лист теста на противень и смажьте его растопленным маслом кисточкой или ложкой. Повторите то же самое еще с пятью листами теста.

Посыпьте поверхность теста половиной ореховой смеси. Снова выложите шесть листов теста по одному, каждый смазывая маслом.

Посыпьте оставшейся ореховой смесью.

Завершите последним слоем из шести листов теста, каждый также смазывая маслом.

Нарежьте баклаву на ромбы или квадраты ножом или пиццерезкой, прорезая насквозь все слои теста.

Поставьте противень в духовку и выпекайте баклаву около 30-40 минут до золотистого цвета.

Пока печется баклава, приготовьте сироп. Для этого закипятите мед и сахар с водой и варите на слабом огне около 15 минут до загустения. Добавьте лимонный сок и выключите огонь.

Готовую баклаву выньте из духовки и полейте ее горячим сиропом равномерно по всей поверхности.

Оставьте баклаву остывать при комнатной температуре несколько часов или на ночь.

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