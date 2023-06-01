Сытный и вкусный. Рецепт оригинального салата из цветной капусты

Благодаря ингредиентам, вроде винограда, этот салат удивит вас своим вкусом.

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Цветную капусту можно запекать, делать из нее котлеты и рагу. А можно сделать из нее очень вкусный салат. Этот салат можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Его легко и быстро приготовить из простых и доступных продуктов.

Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат из цветной капусты

Ингредиенты:

300 г цветной капусты;

2 помидора;

1 огурец;

1 яблоко;

100 г винограда;

200 г сметаны;

соль, перец черный молотый, зелень.

Разделите цветную капусту на небольшие соцветия и ополосните под холодной водой. Поставьте кипятить воду в кастрюле и добавьте щепотку соли. Опустите капусту в кипящую воду и варите на среднем огне 5-7 минут, пока она не станет мягкой, но не будет разваливаться. Слейте воду и дайте капусте остыть.

Помойте помидоры, огурец и яблоко. Нарежьте помидоры на кубики, огурец — на полукольца, а яблоко — на тонкие дольки. Отделите виноград от грозди и промойте его. Если виноград с косточками, то выньте их.

В миске смешайте сметану, соль, перец и измельченную зелень. Это будет заправка для салата.

В большом салатнике сложите все подготовленные ингредиенты и аккуратно перемешайте. Затем полейте заправкой и еще раз перемешайте.

Поставьте салат в холодильник на 15-20 минут, чтобы он пропитался.

Также вы можете приготовить свиные отбивные с бурбоном. Они отлично подойдут к овощному салату вроде этого.