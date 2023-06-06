Для настоящих поклонников шоколада. Рецепт Волшебного шоколадного торта
Этот удивительный десерт состоит из трех слоев: плотного шоколадного мусса, нежного крема и воздушного бисквита.
Рецептов шоколадных тортов много, но такого вы точно не пробовали. Западные фуд-блогеры и кондитеры его так и называют – Волшебный шоколадный торт. Потому что в нем очень много шоколада и сочетание нежного мусса, крема и влажного бисквита создают настоящую симфонию вкуса.
Как приготовить этот волшебный торт, рассказывает кондитер Джоанна Чисмару, которая родилась в Румынии и с детства увлекалась приготовлением простых, но очень вкусных блюд.
Волшебный шоколадный торт
Ингредиенты:
- 4 больших яйца, разделенных на белки и желтки;
- 150 г сахара;
- 113 г сливочного масла, растопленного и остывшего до комнатной температуры;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- щепотка соли;
- 60 г муки;
- 40 г какао-порошка;
- 500 мл молока комнатной температуры;
- свежие ягоды и дополнительный какао-порошок (по желанию) для подачи.
Разогрейте духовку до 160 градусов. Смажьте форму для выпечки и выстелите ее пергаментной бумагой. Оставьте немного бумаги свисать по краям, чтобы потом легче было вынуть торт из формы.
Яйца должны быть комнатной температуры. Разделите белки и желтки. Белки взбейте в крепкую пену и отставьте в сторону. В отдельной миске взбейте желтки и сахар, пока они не станут светлыми и пышными состояния.
При взбивании на низкой скорости постепенно влейте растопленное масло, добавьте ванильный экстракт и соль. Взбивайте еще 1-2 минуты, пока все хорошо не смешается.
С помощью силиконовой лопатки осторожно вмешайте муку и какао-порошок в смесь. Хорошо перемешайте.
Затем постепенно добавьте молоко к шоколадной смеси, примерно по полстакана за раз, перемешивая до однородности. Молоко должно быть теплым.
Убедитесь, что молоко хорошо перемешалось с остальными ингредиентами. Тесто должно быть достаточно жидким, так что не добавляйте туда муку, как бы вам не хотелось.
Аккуратно введите белки в шоколадное тесто. Смешивайте осторожно, чтобы не выпустить воздух из белков. Не смешивайте до однородности, иначе слои не образуются правильно.
Перелейте тесто в подготовленную форму и выпекайте 40-45 минут, пока верх не станет твердым на ощупь, а центр не будет слегка дрожать, если слегка потрясти форму.
Выньте торт из духовки и оставьте его остывать в форме. Затем поставьте его в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он полностью застыл. Перед подачей посыпьте сверху какао-порошком и украсьте свежими ягодами. Отлично подойдет малина, красная смородина, клубника, или черника.
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