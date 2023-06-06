Для настоящих поклонников шоколада. Рецепт Волшебного шоколадного торта

Этот удивительный десерт состоит из трех слоев: плотного шоколадного мусса, нежного крема и воздушного бисквита.

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Рецептов шоколадных тортов много, но такого вы точно не пробовали. Западные фуд-блогеры и кондитеры его так и называют – Волшебный шоколадный торт. Потому что в нем очень много шоколада и сочетание нежного мусса, крема и влажного бисквита создают настоящую симфонию вкуса.

Как приготовить этот волшебный торт, рассказывает кондитер Джоанна Чисмару, которая родилась в Румынии и с детства увлекалась приготовлением простых, но очень вкусных блюд.

Волшебный шоколадный торт

Ингредиенты:

4 больших яйца, разделенных на белки и желтки;

150 г сахара;

113 г сливочного масла, растопленного и остывшего до комнатной температуры;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

щепотка соли;

60 г муки;

40 г какао-порошка;

500 мл молока комнатной температуры;

свежие ягоды и дополнительный какао-порошок (по желанию) для подачи.

Разогрейте духовку до 160 градусов. Смажьте форму для выпечки и выстелите ее пергаментной бумагой. Оставьте немного бумаги свисать по краям, чтобы потом легче было вынуть торт из формы.

Яйца должны быть комнатной температуры. Разделите белки и желтки. Белки взбейте в крепкую пену и отставьте в сторону. В отдельной миске взбейте желтки и сахар, пока они не станут светлыми и пышными состояния.

При взбивании на низкой скорости постепенно влейте растопленное масло, добавьте ванильный экстракт и соль. Взбивайте еще 1-2 минуты, пока все хорошо не смешается.

С помощью силиконовой лопатки осторожно вмешайте муку и какао-порошок в смесь. Хорошо перемешайте.

Затем постепенно добавьте молоко к шоколадной смеси, примерно по полстакана за раз, перемешивая до однородности. Молоко должно быть теплым.

Убедитесь, что молоко хорошо перемешалось с остальными ингредиентами. Тесто должно быть достаточно жидким, так что не добавляйте туда муку, как бы вам не хотелось.

Аккуратно введите белки в шоколадное тесто. Смешивайте осторожно, чтобы не выпустить воздух из белков. Не смешивайте до однородности, иначе слои не образуются правильно.

Перелейте тесто в подготовленную форму и выпекайте 40-45 минут, пока верх не станет твердым на ощупь, а центр не будет слегка дрожать, если слегка потрясти форму.

Выньте торт из духовки и оставьте его остывать в форме. Затем поставьте его в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он полностью застыл. Перед подачей посыпьте сверху какао-порошком и украсьте свежими ягодами. Отлично подойдет малина, красная смородина, клубника, или черника.

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