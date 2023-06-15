Сезон молодой картошки: как приготовить ее вкусно
Пока есть молодая картошка, хочется есть ее почаще. Но также хочется и разнообразия.
Картофель – это идеальный гарнир, и самостоятельное блюдо. Из него можно приготовить десятки вкусных блюд. Но молодую картошку хочется приготовить так, чтобы потратить на это как можно меньше времени.
И хорошая новость: калорийность молодого картофеля на 30% ниже, чем зрелого, ведь в нем меньше крахмала.
А еще в нем много витамина С, калия и прочих полезных веществ. Готовить его нужно просто: просто запеките с кожурой (достаточно хорошо помыть картофель щеточкой), или отварите.
Еще один вкусный рецепт молодого картофеля: отварить его полуготовности, выложить на противень, раздавить, посолить, сбрызнуть маслом и добавить любимые специи, а потом довести до готовности в духовке.
Фокус расскажет, как приготовить молодой картофель максимально быстро, вкусно и не прикладывая слишком много усилий.
Молодой картофель с соленым сыром
Ингредиенты:
- 1 кг молодого картофеля;
- 300 г брынзы, или феты;
- 200 г сметаны 25–30% (или несладкий йогурт);
- 50 г укропа;
- 30 г зеленого лука;
- 3 ст. л. сливочного масла;
- соль, молотый черный перец.
Тщательно помойте картофель, закипятите воду в большой кастрюле, забросьте картошку и варите около получаса (зависит от размера картофелин) в подсоленной воде на слабом огне.
После смешайте в миске укроп, зеленый лук, сметану, или йогурт, брынзу, или фету, поперчите и посолите.
Готовый картофель заправьте маслом и подавайте с заправкой. К слову, если любите – можно добавить пропущенный через пресс чеснок.
Молодой картофель в муке
Ингредиенты:
- 1 кг крупного молодого картофеля;
- 0,5 стакана муки;
- 100 г сливочного масла;
- укроп, соль, чеснок.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Вымойте картофель щеткой, мокрым обваляйте в муке, приправленной солью. Выложите картофелины на противень и запекайте около часа.
А пока он готовится, смешайте мягкое сливочное масло с чесноком, пропущенным через пресс, укропом и солью. Готовые картофелины разрежьте пополам и подавайте с заправкой.
Такой картофель лучше подавать с салатом из свежих овощей.