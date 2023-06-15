Сезон молодой картошки: как приготовить ее вкусно

Пока есть молодая картошка, хочется есть ее почаще. Но также хочется и разнообразия.

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Картофель – это идеальный гарнир, и самостоятельное блюдо. Из него можно приготовить десятки вкусных блюд. Но молодую картошку хочется приготовить так, чтобы потратить на это как можно меньше времени.

И хорошая новость: калорийность молодого картофеля на 30% ниже, чем зрелого, ведь в нем меньше крахмала.

А еще в нем много витамина С, калия и прочих полезных веществ. Готовить его нужно просто: просто запеките с кожурой (достаточно хорошо помыть картофель щеточкой), или отварите.

Еще один вкусный рецепт молодого картофеля: отварить его полуготовности, выложить на противень, раздавить, посолить, сбрызнуть маслом и добавить любимые специи, а потом довести до готовности в духовке.

Фокус расскажет, как приготовить молодой картофель максимально быстро, вкусно и не прикладывая слишком много усилий.

Молодой картофель с соленым сыром

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля;

300 г брынзы, или феты;

200 г сметаны 25–30% (или несладкий йогурт);

50 г укропа;

30 г зеленого лука;

3 ст. л. сливочного масла;

соль, молотый черный перец.

Тщательно помойте картофель, закипятите воду в большой кастрюле, забросьте картошку и варите около получаса (зависит от размера картофелин) в подсоленной воде на слабом огне.

После смешайте в миске укроп, зеленый лук, сметану, или йогурт, брынзу, или фету, поперчите и посолите.

Готовый картофель заправьте маслом и подавайте с заправкой. К слову, если любите – можно добавить пропущенный через пресс чеснок.

Молодой картофель в муке

Ингредиенты:

1 кг крупного молодого картофеля;

0,5 стакана муки;

100 г сливочного масла;

укроп, соль, чеснок.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Вымойте картофель щеткой, мокрым обваляйте в муке, приправленной солью. Выложите картофелины на противень и запекайте около часа.

А пока он готовится, смешайте мягкое сливочное масло с чесноком, пропущенным через пресс, укропом и солью. Готовые картофелины разрежьте пополам и подавайте с заправкой.

Такой картофель лучше подавать с салатом из свежих овощей.