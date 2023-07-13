Вкус детства: рецепт пирожного "Персик" с начинкой (видео)
При подаче "персики" можно украсить листьями мяты.
Наверное, нет ни одного человека, который бы не пробовал песочные пирожные в виде персика с начинкой из сгущенки. Для тех, кто хочет вспомнить вкус детства или порадовать этим десертом уже своих деток, предлагаем приготовить эти пирожные по рецепту из блога "Кулинарная книга".
Пирожные "Персики"
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт;
- сахар – 170 гр;
- сливочное масло – 60 гр;
- сметана – 60 гр;
- мука – 360 гр;
- разрыхлитель – 3 гр;
- ванилин – 1 гр.
Для крема:
- сгущенка – 150 гр;
- сливочный творог – 130 гр.
Способ приготовления:
Яйца с сахаром взбивать на протяжении 5 минут. Затем добавить масло, сметану, взбивать еще 10-15 секунд. В массу ввести муку, перемешанную с разрыхлителем и ванилином, замесить тесто. Отправить его на 40 минут в холодильник.
Тесто достать из холодильника, сформировать шарики весом около 35 граммов каждый. Отправить их в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 13-15 минут.
Из немного остывших половинок удалить ножом серединки и наполнить кремом, соединить половинки.
Получившиеся "персики" покрасить цветным желе (желтым и красным), посыпать сахаром. Сушить при комнатной температуре, а затем на несколько часов отправить в холодильник.
При подаче пирожные можно украсить листиками мяты.
Еще один вариант приготовления этого десерта – от блогера Ольги Матвей.
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