Творожная запеканка без муки: как приготовить легкий и пористый десерт

Чтобы запеканка получилась вкусной, творог нужно выбирать свежий и не кислый.

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Творожная запеканка без муки по рецепту кулинарного блогера Кристины Булезюк – лучшее начало дня, поскольку она получается очень нежной и пористой, буквально тая во рту. Еще один существенный плюс в том, что ее приготовление не заберет много времени.

Творожная запеканка без муки

Ингредиенты:

кисло-молочный сыр – 600 гр;

яйца – 5 шт;

манка – 6 ст. л;

сахар – 6 ст. л;

ванильный сахар – 1 пачка;

корица – по вкусу;

сливочное масло – 50 гр;

изюм – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Чтобы запеканка получилась вкусной, творог нужно выбирать свежий и не кислый.

В глубокую миску или чашу блендера сложить творог, яйца, манку, сахар, ванилин и хорошо перебить блендером в однородную массу. Добавить туда изюм и перемешать.

Форму, в которой будет готовиться запеканка, смазать сливочным маслом, перелить туда творожную массу, смазать ее маслом и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Форму нужно накрыть фольгой.

Через 20 минут фольгу с формы убрать и отправить обратно в духовку еще примерно на 30 минут при той же температуре. Еще горячую запеканку снова смазать сливочным маслом.

Запеканка очень вкусная, пока теплая, но даже если и остынет – не беда. Ее можно подогреть в микроволновке.

Ранее Фокус писал, как приготовить картофельную запеканку с сыром и чесноком.