Идеально для булочек на завтрак: простой рецепт вкусного яблочного варенья

Яблочное варенье — это ароматное фруктовое варенье , которое можно намазывать на сухарики, или гренки во время завтрака.

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Это варенье просто приготовить, а его консистенция позволяет его использовать его, как начинку для круассанов из слоеного теста, тарталеток, бриошей, булочек и пирогов.

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Рецепт совсем не сложный. Единственная предосторожность, которую необходимо соблюдать, как и при приготовлении всех консервов, — это хорошо простерилизовать банки. Просто убедитесь, что они чистые, хорошо вымойте их, и подержите в кипятке. Но осторожно, чтобы банки не треснули. Что касается крышек, то всегда используйте новые. Плохо закрывающаяся крышка может создать проблемы для вакуумной упаковки, и варенье может испортиться.

Рецептом вкуснейшего яблочного варенья поделились на сайте Cucchiaio.

Яблочное варенье

Ингредиенты:

1 кг яблок (вес без учета отходов);

400 г сахара;

цедра и сок 1 лимона.

Варить яблочное варенье очень просто. Сначала разрежьте яблоки на четвертинки, очистите их и удалите сердцевину, затем нарежьте мякоть кубиками. Соберите кусочки в кастрюльку вместе с сахаром, цедрой и процеженным лимонным соком. Перемешайте и поставьте на слабый огонь и доводите до кипения.

Варите варенье около 45-60 минут, тщательно измельчив все содержимое кастрюли погружным блендером, как только вы увидите, что яблоки стали мягкими. Варенье готово, когда небольшое количество джема, помещенное на наклонное блюдце, не стекает сразу, а стекает с некоторым сопротивлением. Переложить варенье еще горячим в стерилизованные банки.

Закройте банки и сразу же переверните их вверх дном. Дайте варенью остыть. Когда яблочное варенье остынет, оно готово к употреблению. Консервы, которые вы собираетесь использовать в ближайшее время, храните в темном, прохладном и сухом месте.

Также на зиму вы можете приготовить вкусный джем из мандаринов. Такое варенье получается невероятно ароматным.