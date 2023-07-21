Мини-кесадилья: рецепт популярной мексиканской закуски (видео)

Главное отличие кесадильи от буррито или энчилады в том, что тортилью складывают пополам, а не заворачивают в нее начинку.

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Если хочется приготовить что-то вкусное, быстрое и необычное, рекомендуем обратить внимание на кесадилью. Кесадилья — это мексиканская закуска быстрого приготовления, которая состоит из сложенных пополам лепешек-тортилий, поджаренных на сковороде, с начинкой из овощей, мяса или птицы. Обязательный компонент начинки для кесадильи — сыр, причем тот, который хорошо плавится. Главное отличие кесадильи от буррито или энчилады в том, что тортилью складывают пополам, а не заворачивают в нее начинку. Кулинарные блогер Кристина рассказала, как без проблем приготовить эту закуску дома.

Мини-кесадильи

Ингредиенты:

лепешки – 1 упаковки;

перец болгарский – 1 шт;

лук – 1 шт;

чеснок – 2 зубчика;

сливки или сметана – 3 ст. л;

сыр моцарелла – 250 гр;

соль, сахар, перец, паприка, специи для курицы;

соус сальса острый – по желанию.

Способ приготовления:

Лук и перец почистить, порезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле с добавлением соли, сахара и перца до мягкости.

Куриное филе помыть, порезать на кусочки, добавить в сковородку вместе со специями, обжаривать до готовности курицы, после чего добавить сливки или сметану.

Огонь выключить, добавить чеснок, перемешать.

Лепешки разрезать пополам, выложить начинку, завернуть в рожок. Переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, посыпать сыром, отправить в духовку, разогретую до максимума, на 5-7 минут.

Подавать кесадилью лучше всего с острой сальсой.

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