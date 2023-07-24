Оригинальный рецепт вкуснейшего варенья: как приготовить джем из винограда

Из винограда делают вино, сок и изюм, но попробуйте приготовить варенье.

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Чтобы приготовить изысканное варенье из синего винограда, вам понадобятся только два ингредиента: варенье и сахар. Количество сахара регулируйте сами. Возможно, вам захочется сделать его менее сладким.

Вы можете использовать темный виноград, или зеленый. Или сделать смесь. Также вы можете добавить в варенье при готовке два нарезанных кусочками яблока, чтобы варенье получилось более желированным за счет пектина. Или сок двух апельсинов для цитрусового аромата. Как приготовить варенье из винограда, рассказали на сайте Giallo Zafferano.

Варенье из черного винограда можно использовать в качестве начинки для вкусных тарталеток и пирожных, или намазать его на тосты к завтраку.

Варенье из винограда

Ингредиенты:

виноград (очищенный) 1 кг;

Сахар 300 г.

Чтобы приготовить варенье из винограда, убедитесь, что у вас есть новые крышки и продезинфицированные банки.

Снимите ягоды винограда с веток и хорошо помойте под проточной водой. Слейте воду и удалите косточки, взрезая каждую виноградинку маленьким ножом. Если вы этого не сделаете, варенье все равно можно сварить, но его придется протереть через сито, чтобы косточки не попали в банку.

Пересыпьте виноград в большую кастрюлю. Дайте ему закипеть на среднем огне. Это займет около 20 минут, не забывая помешивать. Добавьте сахар и варите на слабом огне до температуры 108 градусов. Это займет около 20 минут, рекомендуем использовать кулинарный термометр.

Перелейте еще горячее варенье в предварительно продезинфицированные банки с помощью воронки для более точной работы (мы использовали банки по 300 г). Закройте крышечкой, заботясь о создании вакуума.

Варенье из винограда можно употреблять через 2-3 недели после приготовления.

Держите варенье из винограда вдали от источников тепла и света около 3 месяцев. Если вы открываете банки, их следует хранить в холодильнике и употребить в течение нескольких дней.

Также вы можете приготовить вкусное варенье из мандаринов.