Легкое летнее блюдо: рецепт куриной грудки с перцем

Если вы любите курицу, и хотите ее дополнить сезонными овощами, попробуйте приготовить курицу со сладким перцем.

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Куриная грудка – это вкусный и диетический продукт. Но у нее есть один недостаток – это довольное сухое мясо. Так что дополнение из сладкого перца с помидорами приятно ее разнообразит и добавит яркого вкуса.

Это блюдо можно подавать со свежим хлебом, или с рисом, а можно есть просто так. Словом, попробуйте приготовить грудку с перцами по итальянскому рецепту, опубликованному на сайте Giallo Zafferano, и результат вас удивит.

Куриная грудка со сладким перцем

Ингредиенты:

куриная грудка — 600 г;

красный перец — 300 г;

желтый перец — 300 г;

очищенные томаты — 400 г;

сливочное масло — 40 г;

одна луковица;

белое вино — 40 г;

горячая вода, мука, оливковое масло, соль, черный перец.

Сначала почистите лук и мелко его нарежьте. Красный и желтый перец вымойте, очистите от семян и хвостиков и нарежьте полосками.

В большой кастрюле разогрейте оливковое масло, затем всыпьте нарезанный лук, обжарьте 1 минуту, затем добавьте ложку горячей воды (или овощного бульона) и тушите еще 3 минуты на медленном огне.

Как только лук станет мягким, добавить очищенные от кожицы помидоры и перец, нарезанный полосками.

Посолите и поперчите. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 25 минут. Тем временем растопите сливочное масло в сковороде на очень слабом огне.

Обваляйте кусочки куриной грудки в муке, выложите на сковороду и подрумяньте со всех сторон. Затем добавьте белое вино и готовьте, пока оно не испарится.

Готовьте несколько минут, ровно столько, чтобы подрумянилось мясо. Когда соус из перца и помидоров будет готов, добавьте к нему обжаренные куриные грудки.

Накройте крышкой и готовьте еще 5 минут на среднем огне. По истечении этого времени снимите крышку и готовьте еще пять минут на медленном огне, чтобы соус немного загустел. Куриная грудка с перцем готова. Подавайте ее к столу горячей.

Куриную грудку со сладким перцем можно хранить 2-3 дня в герметичном контейнере в холодильнике. Вы также можете заморозить блюдо, если вы использовали свежие ингредиенты.

Также вы можете приготовить вкусные фаршированные кабачки.