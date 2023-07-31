Всего 15 минут и три ингредиента: как быстро приготовить варенье из слив на сковороде

За раз на сковороде не стоит готовить больше двух порций варенья.

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Варенье из слив является источником множества витаминов. В нем содержатся пищевые волокна, минеральные вещества, такие как цинк, йод, магний, сера и кальций, витамины из группы В, С, РР, Е и К. Благодаря свойствам сливы, приготовленное из нее варенье оказывает благотворное воздействие на организм. Поскольку слива уже практически дозревает, самое время подумать о заготовках на зиму. Варенье из сливы – не только вкусное с чаем, но и подходит в качестве начинки для пирогов и рогаликов. Как его приготовить на сковородке всего за 15 минут, рассказала в своем Instagram кулинарный блогер Юлия Симончук.

Варенье из слив

Ингредиенты на 0,5 л варенья:

спелые и целые сливы — 0,5 кг;

сахар — 0,5 литра;

лимонная кислота — на кончике ножа.

Способ приготовления:

Сливы помыть, очистить от косточек, порезать пополам или на четыре части, если крупные, сложить в глубокую сковородку и поставить на максимальный огонь. Когда закипят, засечь пять минут и варить, периодически помешивая. Через пять минут кипения всыпать сахар, снова перемешать и кипятить пять минут с того момента, когда вся масса начнет кипеть.

Спустя это время добавить лимонную кислоту и кипятить варенье еще минуту. Готовое варенье горячим разлить в чистые стерилизованные банки, закатать крышками и укутать до остывания.

Таким способом модно готовить не больше двух порций за раз.

Ранее Фокус писал, как приготовить смородиновое варенье без варки.