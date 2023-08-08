Легкое блюдо для летнего ужина: рецепт куриного салата с сельдереем

Быстрый и простой рецепт куриного салата идеально подходит для аппетитной трапезы даже в жаркую погоду.

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Если у вас осталась жареная или запеченная курица – этот салат приготовить еще проще. Но даже если нет, запечь пару куриных грудок не составит труда. Курица-гриль тоже подойдет.

Салат можно взять любой, но лучше всего подойдет салат романо. У него плотные листья с приятным ореховым привкусом. К слову, именно этот салат используется для классического салата "Цезарь".

Считается, что этот салат придумали в одной из европейских стран и теперь он стал популярен по всему миру, как пишут на кулинарном сайте Cucchiaio. Приготовить его невероятно просто. Вы можете использовать только куриную грудку, или добавить филе бедрышек. Чтобы получить еще более свежую альтернативу, можете добавить ломтики зеленого яблока, или немного ананаса, исключив оливки и каперсы. В этом случае разбавьте майонез небольшим количеством жидких сливок, чтобы сделать его более нежным на вкус.

Куриный салат с сельдереем

Ингредиенты:

400 г отварного или холодного жареного куриного филе;

100 г белого сельдерея;

пучок салата;

черные оливки без косточек;

каперсы (по желанию);

майонез;

соль.

Чтобы приготовить куриный салат, порвите, или нарежьте куриное мясо полосками. Вымойте и высушите сельдерей, удалите все волокна, а затем нарежьте его на мелкие кусочки.

Вымойте и обсушите листья салата. Соберите курицу и нарезанный сельдерей в большую салатницу.

Салат нарежьте полосками и добавьте к курице с сельдереем. Добавьте майонез.

Добавьте маслины, каперсы, если хотите, хорошо перемешайте и приправьте солью и свежемолотым перцем. Подавайте куриный салат и наслаждайтесь свежим вкусом.

Также вы можете приготовить вкусный салат Капричиоза, один из самых популярных салатов в Италии.