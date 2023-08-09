Сочная и вкусная говяжья котлета на углях: рецепт из Одессы (видео)

Перед тем, как жарить котлету на углях, смажьте ее оливковым маслом. Так она будет более сочной и даст красивую корочку.

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Если вы думаете, что на углях или на решетке можно готовить только мясо, рыбу и овощи кусками, то вы ошибаетесь. Оказывается, нет ничего сложного в том, чтобы приготовить на углях большую, сочную и очень вкусную котлету. Она получается поджаристой и имеет очень аппетитный запах. А как ее приготовить, рассказал в своем блоге известный кулинар Валерий Пономарь из Одессы.

Сочная говяжья котлета на углях

Ингредиенты на одну порцию:

телятина (лопатка) – 1 кг;

сало – 200 гр;

лук – 1 шт (или две луковицы – белая и красная);

острый перец – 1 шт;

петрушка – 1,5 ст. л;

грецкие орехи – 2 ст. л;

соль – 1 ч. л;

черный перец – 1 ч. л;

кориандр молотый – 1/2 ч. л;

сыр чеддер – 100 гр;

оливковое масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Говядину и сало пропустить через мясорубку, используя крупную сетку. Лук, перец, петрушку и орехи нарезать очень мелко ножом и добавить в фарш, все очень хорошо вымешать: чем лучше это сделать, тем лучше будет фарш держать форму.

На пергаментной бумаге с помощью пищевой пленки сделать две тонкие котлеты. На одну положить порезанный слайсами сыр, сверху накрыть второй и защипнуть края. Смазать верх оливковым маслом и аккуратно переложить котлету на решетку. Обжарить до готовности с двух сторон на углях.

Готовую котлету порезать на порции.

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