Вместо колбасы и сосисок: рецепт куриной грудки на сковороде

Это простое блюдо отлично хранится в холодильнике и подходит для бутербродов.

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Куриная грудка, приготовленная на сковороде, это пикантное и вкусное второе блюдо, которое очень просто приготовить.

Приготовление займет всего 40 минут и для тех, кто любит белое куриное мясо – это просто находка. В рецепте также используется вино марсала – это вино с Сицилии, которое ценится за насыщенный вкус. Но его можно заменить красных сухим вином, или вовсе не использовать. Ароматные травы добавят пикантности блюду. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Куриная грудка на сковороде

Ингредиенты:

400 г куриной грудки;

100 г сырой ветчины;

40 г сливочного масла;

1 зубчик чеснока;

1 маленький стакан вина марсала;

1 веточка шалфея;

соль, черный перец.

Первым делом подготовьте куриную грудку. Удалите центральную косточку и хрящи между двумя частями, разделите грудку на две части. Разложите на разделочной доске несколько ломтиков сырой ветчины, сверху положите часть куриной грудки и оберните ее ломтиками ветчины так, чтобы они оставались прочно прикрепленными к курице. Повторите операцию с другой половиной грудки.

В сковороде с антипригарным покрытием обжарьте зубчик чеснока со сливочным маслом и шалфеем. Добавьте обернутые ветчиной куриные грудки, переворачивая их, когда они хорошо подрумянятся с одной стороны. Добавьте соль и перец и прибавьте вино (если используете). Готовьте, пока вино не испарится. Теперь накройте крышкой и готовьте 25-30 минут.

Подавайте куриную грудку со свежим салатом, нарезав на ломтики, или храните грудку в холодильнике, используя для бутербродов.

Также, приготовленную таким образом куриную грудку можно подавать с вкусным запеченным картофелем.

Его готовят с моцареллой и томатным соусом, так что этот гарнир даже может быть самостоятельным блюдом.