Вкусно к празднику и не только: рецепт булочек с маком

В середине августа отмечался праздник Маковея, но вкусные булочки можно печь когда угодно.

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14 августа в Украине отмечали праздник Маковея, или первый Спас. Традиционно, в этот день готовили вкусности с маком. И это настолько вкусно, что не следует ограничивать себя только праздниками.

Простым рецептом вкусных булочек с маком поделилась кулинарный блогер Валентина Саенко.

Маковые булочки

Ингредиенты:

мука пшеничная — 300 г;

дрожжи живые — 15 г;

сахар — 50 г;

желтки — 1 в тесто и один для смазывания;

молоко — 150 г;

масло сливочное растопленное — 50 г;

щепотка соли.

Для маковой начинки:

мак — 70 г;

молоко — 200 г;

сахар — 70 г;

сливочное масло — 50 г.

Для начала приготовьте начинку. Промойте мак, залейте молоком и стаканом воды. Добавьте сахар и варите на маленьком огне в течение 1 часа 30 минут. На это может уйти и два часа. Главное не спешить. Можно добавлять немного воды в процессе. Но жидкость должна испаряться вся. В конце добавьте сливочное масло и перебейте все блендером. Дайте начинке остыть.

Затем готовьте тесто. Дрожжи смешайте с ложкой сахара, 100 граммами муки и теплым молоком. Перемешайте до однородности и поставьте в теплое место минут на 20.

Опара поднимется, на поверхности появятся пузырьки. Затем добавьте к опаре остальные ингредиенты для теста и вымешайте тесто. Оно получится не слишком сладким, но начинка будет сладкой и ее будет много, так что этого хватит.

Поставьте тесто в тепло на час, чтобы оно поднялось. Затем обминайте его, раскатывайте в прямоугольник. Толщина его должна быть примерно 4 мм. Выкладывайте начинку, оставив несколько сантиметров с края и сверните в рулет. Нарежьте булочки очень острым ножом, выложите на противень, застеленный пергаментом, смажьте желтком и ставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте примерно 25 минут, пока булочки не станут румяными. Приятного аппетита.

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