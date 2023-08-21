Легкое блюдо из простых ингредиентов: рецепт лазаньи из кабачков

Обычно лазанью готовят со специальной пастой, но это более диетический вариант.

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Лазанья из кабачков без пасты – это простой и вкусный рецепт. Альтернативная и облегченная версия культового итальянского блюда, лазанья из кабачков, может подаваться в качестве основного блюда. Томатный соус, базилик и сыр создают идеально вкусное блюдо.

Сейчас сезон кабачков, так что самое время готовить это вкусное блюдо. И лазанью из кабачков можно приготовить впрок, а потом разогревать, когда требуется, пишут на сайте рецептов Cucchiaio.

Именно тонкие ломтики цуккини заменяют листы яичной пасты и составляют слои этой лазаньи, приправленной томатным соусом, большим количеством душистого базилика, тертого сыра и мясного фарша, по желанию.

Процесс приготовления очень просто, а ломтики цуккини можно заранее обжарить на гриль-сковороде. Так они будут выделять меньше воды во время приготовления. Время пребывания в духовке сокращается примерно на 10 минут.

Лазанья из кабачков

Ингредиенты:

600 г длинных кабачков;

400 г томатного пюре;

300 г сыра моцарелла;

тертый грана падано;

свежий базилик;

оливковое масло, соль, перец.

Рецепт лазаньи из кабачков без пасты прост. Сначала заправьте томатное пюре маслом, щепоткой соли, свежемолотым перцем и несколькими нарезанными листьями базилика и прогрейте его на сковороде, или в сотейнике. Если готовите лазанью с кабачками с мясом, просто обжарьте мясной фарш и добавьте к томатному соусу.

Пока томатный соус готовится, очистите кабачки и нарежьте их вдоль тонкими ломтиками с помощью мандолины.

Смажьте дно формы для запекания (примерно 30х20 см) небольшим количеством масла, выложите пару ложек соуса и выложите слой ломтиков кабачка, слегка перекрывая друг друга. Приправить 2-3 ложками томатного пюре, несколькими листьями базилика и горстью тертого сыра моцарелла с крупными отверстиями.

Продолжайте выкладывать все ингредиенты слоями, пока они не кончатся. На последний слой выложите щедрую горсть тертого грана падано. Сбрызните каплей масла и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Готовьте 20 минут и еще 5 минут под грилем.

Достаньте лазанью из цуккини, когда сыр сверху подрумянится и подавайте, когда она немного остынет.

Если любите кабачки, попробуйте приготовить фаршированные кабачки на сковороде.