Аджика с яблоками и чесноком: как приготовить идеальную острую приправу на зиму
Аджика придаст пикантный острый вкус любому блюду.
В сезон созревания томатов и других овощей, когда полным ходом идет закатка всего на зиму, просто невозможно обойти стороной рецепты аджики. Особенно это касается тех, у кого в семье есть любители острых соусов.
Аджика – абхазская и грузинская острая приправа в виде пастообразной массы, в состав которой входят перетертые красный перец, кориандр, пажитник голубой (уцхо-сунели) и другие пряные травы в свежем или сушеном виде, а также чеснок, с добавлением определенного количества поваренной соли. Аджика обычно бывает красного цвета, однако из неспелого перца может быть изготовлена приправа зеленого цвета.
Томаты не входят в состав традиционной аджики, однако с течением времени возникли вариации, включающие разного рода овощное пюре, в том числе и томаты. Значительная часть острых соусов, предлагаемых сегодня в магазинах под названием "аджика", содержит помидоры. Более правильное название для содержащих помидоры, паприку и сопутствующую им жидкость соусов — сацебели.
Более того, в нее все чаще добавляют яблоки и другие ингредиенты, которые меняют вкус оригинальной аджики, но от этого она не становиться менее популярной.
Предлагаем приготовить аджику по проверенному рецепту из блога "Домашняя консервация", чтобы сделать зимний стол разнообразнее и вкуснее.
Аджика с яблоками и чесноком
Ингредиенты:
- помидоры – 2,5 кг;
- морковь – 1 кг;
- перец болгарский – 1 кг;
- яблоки – 1 кг;
- чеснок – 300 гр;
- перец горький – 100 гр (модно взять больше, если любите более острое);
- подсолнечное масло – 300 гр;
- соль по вкусу;
- сахар – по вкусу.
Способ приготовления:
Овощи и яблоки помыть, почистить и пропустить через мясорубку. Массу вылить в глубокую кастрюлю и варить 30 минут.
В горячем виде аджику разлить в стерилизованные банки и закатать крышками. Укутать до полного остывания.
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