Аджика с яблоками и чесноком: как приготовить идеальную острую приправу на зиму

Аджика придаст пикантный острый вкус любому блюду.

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В сезон созревания томатов и других овощей, когда полным ходом идет закатка всего на зиму, просто невозможно обойти стороной рецепты аджики. Особенно это касается тех, у кого в семье есть любители острых соусов.

Аджика – абхазская и грузинская острая приправа в виде пастообразной массы, в состав которой входят перетертые красный перец, кориандр, пажитник голубой (уцхо-сунели) и другие пряные травы в свежем или сушеном виде, а также чеснок, с добавлением определенного количества поваренной соли. Аджика обычно бывает красного цвета, однако из неспелого перца может быть изготовлена приправа зеленого цвета.

Томаты не входят в состав традиционной аджики, однако с течением времени возникли вариации, включающие разного рода овощное пюре, в том числе и томаты. Значительная часть острых соусов, предлагаемых сегодня в магазинах под названием "аджика", содержит помидоры. Более правильное название для содержащих помидоры, паприку и сопутствующую им жидкость соусов — сацебели.

Более того, в нее все чаще добавляют яблоки и другие ингредиенты, которые меняют вкус оригинальной аджики, но от этого она не становиться менее популярной.

Предлагаем приготовить аджику по проверенному рецепту из блога "Домашняя консервация", чтобы сделать зимний стол разнообразнее и вкуснее.

Аджика с яблоками и чесноком

Ингредиенты:

помидоры – 2,5 кг;

морковь – 1 кг;

перец болгарский – 1 кг;

яблоки – 1 кг;

чеснок – 300 гр;

перец горький – 100 гр (модно взять больше, если любите более острое);

подсолнечное масло – 300 гр;

соль по вкусу;

сахар – по вкусу.

Способ приготовления:

Овощи и яблоки помыть, почистить и пропустить через мясорубку. Массу вылить в глубокую кастрюлю и варить 30 минут.

В горячем виде аджику разлить в стерилизованные банки и закатать крышками. Укутать до полного остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить на зиму салат с рисом и помидорами.