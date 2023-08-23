"Наполеон" с тунцом и сыром: простой рецепт оригинальной закуски (видео)

Готовый "Наполеон" необходимо отправить на пару часов в холодильник, чтобы он там хорошо настоялся

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Торт "Наполеон" у подавляющего большинства ассоциируется со сладким. Однако можно приготовить и его соленую версию, которая станет любимой закуской в любом меню и украсит не только повседневный, но и праздничный стол. Своим рецептом поделилась автор кулинарного блога "Рецепты на каждый день".

Закусочный "Наполеон"

Ингредиенты:

тесто слоеное бездрожжевое – 500 гр;

майонез – 200-250 гр;

укроп – пучок;

чеснок – 2 зубчика;

яйца (вареные) – 3 шт;

специи: соль, перец – по вкусу;

тунец консервированный – 1 банка (170 гр);

сыр твердый – 100 гр.

Способ приготовления:

Тесто разморозить, как указано в инструкции, разрезать на два ровных квадрата. Вместе с обрезками отправить его в духовку, разогретую до 180 градусов, выложив на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать до готовности. Дать готовой выпечке остыть и разделить каждый квадрат еще пополам, чтобы получилось четыре одинаковых лепешки.

Далее готовим начинку. В майонез добавить мелко порубленный укроп, пропущенный через пресс чеснок, перемешать до однородности.

Выложить первый корж на тарелку, смазать сверху майонезной смесью. Равномерно выложить потертые на крупную терку яйца. Посолить, накрыть вторым коржом и снова смазать майонезом.

С тунца слить жидкость, размять вилкой и разровнять поверх второго коржа, посолить и накрыть третьим, верх которого тоже смазать майонезом.

Выложить тертый сыр, накрыть последним коржом и слегка равномерно прижать. Смазать майонезом, присыпать крошкой от обрезков. Поставить в холодильник, чтобы торт настоялся.

Ранее Фокус писал, как приготовить сладкий "Наполеон" без выпечки.