Огурцы в томатном соке: пошаговый рецепт оригинальной заготовки на зиму

Для заготовки лучше брать крепкие молодые огурцы без повреждений. Оптимальный объем банки – 1 литр.

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Огурцы в томатном соке – не только очень вкусная закатка на зиму, но еще и возможность переработать помидоры, которые по какой-то причине не годятся для закатки целиком. Такое блюдо – это вкусная добавка к гарнирам зимой и не менее интересная закуска даже для праздничного стола. Как их приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Домашняя консервация".

Огурцы в томатном соке

Ингредиенты:

помидоры или томатный сок;

огурцы;

листья хрена, укроп, чеснок, черный перец горошком;

сахар и соль – по вкусу;

болгарский перец;

острый перец;

уксус 9%.

Количество ингредиентов определяется от размера банки. Огурцы необходимо брать молодые и крепкие, без повреждений.

Способ приготовления:

Помидоры перекрутить на томатный сок, добавить соль, сахар и пару лавровых листов (в расчете на литровую банку), вскипятить.

На дно банки положить листья хрена, укроп, несколько зубчиков чеснока и горошин душистого перца.

Перец очистить от сердцевины, порезать на полоски.

Выложить в банку помытые огурцы, предварительно срезав кончики, между ними разместить несколько язычков перца. В каждую литровую банку влить чайную ложку уксуса и залить горячим томатным соком.

Поставить банки на стерилизацию в кастрюлю с кипящей водой, дно которой застелено тканевой салфеткой или полотенцем. Литровая банка должна стерилизоваться 7-10 минут. После этого банки закатать крышками, перевернуть и укутать до полного остывания, после чего – перенести в погреб.

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