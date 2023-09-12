Закуска "Греческая": рецепт сытной заготовки на зиму к праздникам

Закуска получается очень сытной и станет полноценным блюдом на любом столе.

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Вкусная закуска, которую достаточно просто переложить из баночки в блюдо и подать на праздничный стол зимой, – настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки. Предлагаем приготовить закуску "Греческую", которая покорит сердца и желудки даже самых привередливых гурманов. Пока еще на рынке много домашних овощей, самое время запастись этой вкусной заготовкой. Как ее сделать, рассказали в блоге "Домашняя консервация".

Закуска "Греческая"

Ингредиенты:

фасоль – 1 кг;

лук репчатый – 0,5 кг;

морковь – 0,5 кг;

перец болгарский – 0,5 кг;

помидоры – 2 кг.;

сахар – 0,5 ст;

соль – 1,5 ст. л;

масло растительное (рафинированное) – 250 гр;

перец красный жгучий – 1-2 шт;

чеснок (большие головки) – 3 шт;

уксусная эссенция (70%) – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Для начала необходимо сварить до готовности фасоль в подсоленной воде. Она должна держать форму и не разваливаться, то есть не быть переваренной.

Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами или даже четвертинками. Помидоры помыть, перец помыть и очистить от семян, порезать все дольками.

В глубокую кастрюлю с толстым дном сложить фасоль, лук, добавить помидоры, перец, соль, сахар, растительное масло, варить 30 минут после того, как содержимое закипит. За пять минут до конца варки добавить жгучий перец, регулируя его количество по собственному желанию, измельченный чеснок и уксусную кислоту.

Готовый горячий салат разложить в стерилизованные сухие банки, закатать и укутать до полного остывания. Когда салат остынет, перенести его в темное прохладное место на хранение.

Ранее Фокус писал, как приготовить на зиму очень вкусный салат "Овощной король".