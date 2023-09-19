Намазка из кабачков с хрустящими брускеттами: рецепт блюда для отличного завтрака (видео)

Вкуснее всего такая намазка с поджаренными тостами или брускеттами.

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Кабачки – это, пожалуй, самые универсальные овощи, которые с одинаковым успехом используются для приготовления рагу, икры, в качестве заготовок на зиму, для варенья и тому подобное. Сейчас же мы хотим поделиться с вами рецептом намазки из кабачков, которая сделает любой тост невероятно вкусным и наверняка приживется в списке любимых блюд. Как его легко и без лишних хлопот приготовить, рассказала кулинарный блогер Анна.

Для того чтобы намазка была вкуснее, лучше брать для нее молодые кабачки с тонкой кожицей.

Кабачковая намазка с хрустящими брускеттами

Ингредиенты:

кабачки – 500 гр (2 небольших);

лук – 1,5 головки;

морковь – 1-2 шт;

плавленый сырок – 1 шт;

чеснок – 2 зубчика;

свежий измельченный укроп – 1 ст. л;

соль, масло, перец, сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

Овощи помыть, почистить. Лук, чеснок и кабачок порезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке.

В кастрюле с толстым дном обжарить до прозрачности на растительном масле лук, добавить морковь, потушить пять минут, после чего добавить кабачок и чеснок. Тушить под крышкой еще 15 минут. Затем добавить соль, перец, сухой чеснок, снять с огня, дать остыть.

Нарезанный укроп соединить в чаше блендера с рагу, плавленным сырком и взбить до однородности.

На сковороде с небольшим количеством масла (растительного или сливочного, по желанию) обжарить до золотистости брускетты с двух сторон и подавать с намазкой.

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